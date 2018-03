VIDEO Jelena Ostapenko, în semifinale la Miami (7-6, 7-6 cu Elina Svitolina) - Totul pe mâna ei

Când vine vorba de jocul Jelenei, lucrurile sunt simplu de comentat: ultima câștigătoare de la Roland Garros lovește fiecare minge ca și când ar fi ultima și i-ar depinde viața de ea.Vrea să controleze cu autoritate tot ce ține de meciul pe care îl joacă, iar de aici rezultă (de multe ori) partide în care are un număr impresionant atât de lovituri câștigătoare, cât și de erori neforțate. Nici disputa cu Elina nu a făcut excepție: Jelena a trimis la limită de câte ori a putut, fiind game-uri întregi care au depins doar de inspirația ei.Sâcâită și de o durere abdominală, Svitolina a stat în mare parte din meci doar la mâna adversarei, iar Ostapenko a fost când nemiloasă, când darnică. Jucătoarea din Ucraina nu a avut ”răutatea” pe care o arată în defensivă în mod normal, iar Jelena a zburdat de multe ori în ofensivă.A rezultat o partidă echilibrată din punct de vedere al scorului (7-6(3), 7-6(5)) numai din ”vina” Jelenei. Timp de o oră și 47 de minute Ostapenko a fost jucătoarea care și-a asumat riscuri mari, iar până la urmă agresivitatea i-a fost recompensată cu o calificare in semifinalele turneului ”Premier Mandatory” de la Miami.A fost a doua întâlnire directă, de fiecare data impunându-se letona.Ași: 1-1Duble greșeli: 3-1Puncte câștigate cu primul serviciu: 67%-57%Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 33%-39%Puncte de break salvate: 33%-44%Puncte de break câștigate: 6/10 - 6/9Puncte câștigate la fileu: 13/19 - 1/6Game-uri de serviciu jucate: 12-12Puncte câștigate la retur: 49%-46%Lovituri câștigătoare: 44-15Erori neforțate: 42-9Total puncte câștigate: 51%-49%Durată meci: 1h 47 min.Pentru un loc în finală, Jelena se va duela cu învingătoarea partidei dintre Venus Williams (8) și Danielle Rose Collins (93 WTA). In cealaltă semifinală, se vor întâlni Victoria Azarenka și Sloane Stephens.Miami Open face parte din categoria "Premier Mandatory", se dispută pe hard outdoor, iar premiile totale sunt în valoare de $7.972.535. Directorii competiției sunt Adam Barrett & James Blake. Turneul se dispută in perioada 20-31 martie. Campioana en-titre a întrecerii este Johanna Konta. În Romania, competiția de la Miami poate fi urmărită in direct la Digi Sport.