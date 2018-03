Victoria conturată după o oră și 36 de minute îi garantează Victoriei revenirea in TOP 100 WTA.Fost lider al ierarhiei WTA, Victoria a câștigat turneul de la Miami de trei ori în carieră: 2009, 2011 și 2016.În semifinale, Vika o va întâlni pe Sloane Stephens (SUA - 12 WTA). Americanca se află într-o formă foarte bună la Miami (le-a eliminat până acum pe Ajla Tomljanovic, Monica Niculescu, Garbine Muguruza și Angelique Kerber).Jelena Ostapenko (6) - Elina Svitolina (4)Venus Williams (8) - Danielle Rose Collins (93 WTA).Miami Open face parte din categoria "Premier Mandatory", se dispută pe hard outdoor, iar premiile totale sunt în valoare de $7.972.535. Directorii competiției sunt Adam Barrett & James Blake. Turneul se dispută in perioada 20-31 martie. Campioana en-titre a întrecerii este Johanna Konta. În Romania, competiția de la Miami poate fi urmărită in direct la Digi Sport.