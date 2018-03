​VIDEO WTA Miami: Garbine Muguruza a părăsit competiția în optimi - Învinsă în două seturi de Sloane Stephens

Timp de o oră și 29 de minute (cât a ținut partida), Garbine a condus doar de două ori pe tabelă (în setul al doilea, fara break însă), în restul timpului iberica fiind în ”alergarea” adversarei. Aflată și ea în căutari (precum și alte favorite care au plecat deja de la Miami), Muguruza a fost mereu în urma adversarei, Sloane fiind cea care a dictat ritmul disputei.Cu mare încredere în loviturile ei, Sloane (12 WTA) a variat foarte bine atunci când a trebuit, americanca rupându-i ritmul de multe ori adversarei cu scurte. Cunoscuta drept o jucătoare care are dificultăți atunci când este obligată să lovească din deplasare, Garbine nu s-a descurcat grozav nici de această dată.În plus, iberica a avut procentaje slabe pe ambele servicii (58% pe primul și doar 29% puncte câștigate pe al doilea), fiind astfel fără ajutorul unei arme importante - serviciul. Sloane a fost inspirată la retur, acolo unde s-a impus în 53% din puncte, facând astfel diferența pe tabelă.În aceste condiții, victoria americancei nu poate fi pusă la îndoială, Stephens calificându-se meritat in sferturile competiției (acolo unde o va întâlni pe Angelique Kerber: 6-7(1), 7-6(5), 6-3 cu Yafan Wang - 125 WTA).Miami Open face parte din categoria "Premier Mandatory", se dispută pe hard outdoor, iar premiile totale sunt în valoare de $7.972.535. Directorii competiției sunt Adam Barrett & James Blake. Turneul se dispută in perioada 20-31 martie. Campioana en-titre a întrecerii este Johanna Konta. În Romania, competiția de la Miami poate fi urmărită in direct la Digi Sport.