Carlos Moya, despre prezentul și viitorul tenisului: ”Îi văd pe Federer și Nadal jucând tenis și la 40 de ani” - Cheia succesului: scurtarea punctelor

Moya dă asigurări că Nadal va reveni ”mai agresiv ca niciodată, cu intenția clară de a scurta punctele pentru a-și proteja corpul cât mai mult”.”Partea cea mai rea a accidentărilor este aceea că pe lângă faptul că te scot efectiv din circuit, îți iau considerabil din încredere. Iar încrederea este cea care face diferența la cel mai înalt nivel” -”Cu siguranță că nimic nu este ușor, însă Nadal a avut mereu puterea de a reveni. Acum trebuie să găsim echilibrul între minte și corp astfel încât să putem să caștigăm din nou meciuri, turnee, trofee”-”E nevoie să stea cât mai puțin timp pe teren, să-și menajeze corpul (n.r. Nadal). Pentru acest lucru e însă nevoie de mai multă calitate în joc. Agresivitatea este cheia răspunsurilor. Lucrăm din plin la acest capitol, Rafa este deschis la absolut orice idee” -”Rafa este un profesionist incredibil, mereu atent la orice sugestie. Are în continuare dorința de a învăța în fiecare zi ceva despre tenis. Deși a ajuns la 31 de ani, Rafa continuă să muncească la fel ca în tinerețe, demonstrează la fiecare antrenament cât de profesionist este. Nu întotdeauna însă lucrurile merg bine, iar atunci îți vin în minte mii de întrebări care își pot găsi răspunsul doar pe teren. Niciodată drumul corect nu este cel ușor” -”Rafa si Roger sunt cele mai mari exemple de urmat pentru oricine, iar tenisul ar trebui să le fie mereu recunoscător. Sincer, eu îi văd jucând până la 40 de ani” -”Pe vremea mea, în anii 90, un jucător fabulos precum Federer ar fi fost retras deja de 6 sau 7 ani. Tenisul a evoluat mult, iar ceea ce fac acum Rafa și Roger este de domeniul fantasticului” -Atunci când vine vorba despre ”noul val”, Moya nominalizează câteva nume de urmărit.”Atâta timp cât ca fi capabil să fie cu mintea doar pe teren, Nick Kyrgios are mari șanse să fie primul dintre cei tineri care va câștiga un Grand Slam. Are un tenis grozav”. Fostul campion iberic îi mai trece pe listă și pe Alexander Zverev (despre care spune însă că este cu un pas în urma lui Nick) și Denis Shapovalov.Pentru Nadal (care va reveni de săptămâna viitoare pe locul întâi în lume) urmează cea mai așteptată parte a sezonului - zgura. Va fi însă o perioadă în care Rafa are de apărat multe puncte, rezultatele din 2017 ”obligându-l” pe iberic să fie : titlu la Monte Carlo (Masters), titlu la Barcelona (”500”), titlu la Madrid (Masters), sferturi la Roma (Masters) și titlu la Roland Garros (Grand Slam).Accidentat pe durata Australian Open ( unde a abandonat în sferturi în decisivul meciului cu Marin Cilic ), Rafael Nadal a fost nevoit să declare forfait, pe rând, de la următoarele turnee: Acapulco, Indian Wells și Miami.