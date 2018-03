Patrick Mouratoglu: "Simona Halep are un joc complet, va câștiga până la urmă un Grand Slam"

"Trebuie să continue să facă ceea ce face acum. Se va întâmpla cu siguranţă. Mereu e foarte aproape, lucrurile se vor întoarce în favoarea ei. A jucat un tenis foarte bun în ultimii trei ani. A fost foarte aproape de locul 1 mondial în câteva rânduri şi până la urmă a reuşit să ajungă acolo. A fost aproape de un titlu de Grand Slam şi până la urmă va reuşi să-l câştige" -"Are un joc complet. În primul rând, se mişcă incredibil, îi place să aibă spaţiu şi ca adversarele să se mişte repede. Nu cred că are vreo lovitură slabă. Este scundă, deci serviciul poate fi o problemă pentru jocul ei. Nu e la acelaşi nivel cu restul jocului ei. Din punct de vedere fizic este incredibilă, iar din punct de vedere mental a crescut mult faţă de ultimii ani" -"Poate face orice. Se poate apăra, dar poate să şi atace. Profită de orice oportunitate de a ataca. E foarte bună în a trece din apărare în atac. Se poate adapta la orice tip de adversar. Arată că, deşi nu are foarte multă putere, poate compensa cu alte calităţi şi poate avea un joc care să-i permită să fie agresivă", a conchisDe-a lungul carierei, Simona Halep a jucat trei finale de Grand Slam, toate pierdute. În 2014 si 2017 la Roland Garros (învinsă de Maria Sharapova și Jelena Ostapenko) și în 2018 la Australian Open (depășită de Caroline Wozniacki).