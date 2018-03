​LiveText Simona Halep vs Agnieszka Radwanska (după ora 19:00)

​Turul al treilea din cadrul turneului de categorie "Premier Mandatory" de la Miami aduce un duel de tradiție, Simona Halep (1 WTA) și Agnieszka Radwanska (32 WTA) urmând să se întâlnească pentru a 11-a oară în circuitul WTA. Până acum, "clasicul" se află sub semnul echilibrului: 5-5 în meciurile directe. Partida se va disputa pe arena centrală a complexului de la Key Biscayne ("Crandon Park"), după ora 19:00 (ora României), și poate fi urmărită în direct la Digi Sport 2 și LiveText pe HotNews.ro.





Câștigătoarea acestui meci va juca în runda următoare cu învingătoarea partidei Anastasija Sevastova (17 WTA) vs Viktoria Azarenka (186 WTA, beneficiara unui wild-card).





În turul doi, Simona Halep a trecut cu mari emoții de franțuzoaica Oceane Dodin (98 WTA), scor 3-6, 6-3, 7-5, după două ore și 6 minute de joc, în timp ce Radwanska a învins-o pe belgianca Alison Van Uytvanck (51 WTA), scor 6-3, 7-6(4), după o oră și 51 de minute.





Până în acest moment, Halep și Radwanska s-au întâlnit de zece ori în circuitul WTA, împărțindu-și victoriile. În ultimul meci direct (în 2016), Halep s-a impus în sferturile turneului de la Cincinnati, scor 7-5, 6-1. Halep a revenit incredibil atunci, după ce a fost condusă în primul set cu 4-0. În plus, poloneza a avut și o minge de 5-0.



Întâlniri directe: 5-5





2011, Australian Open (turul III): 6-1, 6-1 pentru Radwanska

2012, Bruxelles (finala): 7-5, 6-0 pentru Radwanska

2013, Auckland (optimi): 6-3, 6-1 pentru Radwanska

2013, Roma (turul II): 6-7(7), 6-1, 6-2 pentru Halep

2014, Doha (semifinale): 7-5, 6-2 pentru Halep

2014, Indian Wells (semifinale): 6-3, 6-4 pentru Radwanska

2014, Turneul Campioanelor (semifinale): 6-2, 6-2 pentru Halep

2015, Toronto (sfeturi): 0-6, 6-3, 6-1 pentru Halep

2015, Turneul Campioanelor (grupe): 7-6(5), 6-1 pentru Radwanska

2016, Cincinnati (sferturi): 7-5, 6-1 pentru Halep



Simona Halep vs Agnieszka Radwanksa:





Vârsta: 26-29

Locul nașterii: Constanța - Cracovia, Polonia

Înălțime: 1,68 metri - 1,73 metri

Ambele sunt jucătoare de mâna dreaptă

Victorii/înfrângeri în 2018: 19/2 vs 8/6

Victorii/înfrângeri în carieră: 423/188 vs 588/261

Titluri în 2018: 1-0

Titluri în carieră: 16-20

Bani câștigați în 2018: $2,177,193 vs $193,647

Bani câștigați din tenis: $22,913,208 vs $27,392,932

Locul în clasamentul WTA: 1-32

Cea mai bună clasare din carieră: 1-2 (2012)





La ediția de anul trecut a turneului de la Miami, Halep s-a oprit în sferturi, unde a pierdut în fața britanicei Johanna Konta, scor 3-6, 7-6(7), 6-2. Simona nu a fost eliminată mai devreme de faza sferturilor la ultimele trei participări de la Miami Open. Cea mai bună performanță a româncei la Miami a fost în 2015, când a ajuns până în semifinale, fiind învinsă de Serena Williams (locul 1 WTA la acel moment), scor 6-2, 4-6, 7-5.





Miami Open face parte din categoria "Premier Mandatory", se dispută pe hard outdoor, iar premiile totale sunt în valoare de $7.972.535. Directorii competiției sunt Adam Barrett & James Blake. Turneul se dispută in perioada 20-31 martie. Campioana en-titre a întrecerii este Johanna Konta. În Romania, competiția de la Miami poate fi urmărită in direct la Digi Sport.