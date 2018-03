VIDEO WTA Miami: Și-a găsit nașul - Naomi Osaka, eliminată în turul doi de Elina Svitolina

Osaka nu a avut neapărat o zi slabă contra Elinei, insa jucătoarea din Ucraina a fost mult prea bună în defensivă (de asemenea, a comis puține erori neforțate). A obligat-o pe japoneză să-și asume in continuu riscuri, iar până la urmă ofensiva lui Naomi s-a pierdut în ”detalii”. A forțat uneori gratuit japoneza, din poziții dificile, iar loviturile câștigătoare nu i-am mai intrat la fel precum pe durata Indian Wells-ului.Svitolina a avut nevoie de două break-uri în primul set pentru a se impune (6-4, și-a pierdut si ea o data serviciul), profitând din plin de slăbiciunile din ofensiva japonezei. Al doilea set a adus o adevărată prăbușire în jocul lui Osaka, în timp ce Svitolina a zburdat pe teren. Cu fiecare eroare neforțată a niponei, Elina a devenit și mai sigură pe propriile arme, iar tabela s-a modificat rapid până la 4-0 în favoarea jucătoarei din Ucraina.Deși a avut o răbufnire de orgoliu (a câștigat două game-uri), Osaka nu a putut împiedica înfrângerea (6-2), aceasta venind după o oră și 23 de minute. În urma victoriei de vineri, Svitolina a trecut în avantaj în meciurile directe cu Naomi: 3-2.În turul trei de la Miami, Svitolina o va întâlni pe învingătoarea partidei Daria Garvilova vs Andrea Petkovic.Miami Open face parte din categoria "Premier Mandatory", se dispută pe hard outdoor, iar premiile totale sunt în valoare de $7.972.535. Directorii competiției sunt Adam Barrett & James Blake. Turneul se dispută in perioada 20-31 martie. Campioana en-titre a întrecerii este Johanna Konta. În Romania, competiția de la Miami poate fi urmărită in direct la Digi Sport.