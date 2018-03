Oceane Dodin, dupa înfrângerea cu Simona Halep: ”M-am luptat cu serviciul meu de rahat, sincer sunt dezgustată de tenis!”

Întrebată cu ce va rămâne după partida de joi, Dodin a răspuns: "Cu lucrurile negative. Ies dintr-o perioadă dificilă şi aş fi avut nevoie să câştig un meci ca acesta pentru a-mi reveni. Este multă decepţie. M-am luptat cu serviciul meu de rahat (n.r. - 16 duble greşeli), dar asta nu este suficient împotriva jucătoarelor de acest nivel. Sincer, sunt dezgustată de tenis. Aş fi preferat să iau două (n.r. - 0-6, 0-6). Nu pot să zic nici că mi-a fost frică să pierd. Dar acest serviciu catastrofal m-a costat victoria. Şi nu ştiu de ce m-a părăsit. Tatăl meu (n.r. - şi antrenorul, Fred) este foarte mulţumit de meciul meu. E , zâmbeşte, râde, e pozitiv. Pe mine, toate astea mă degustă".Întrebată ce va face pentru a-şi ridica moralul, jucătoarea a afirmat: "Nimic. De furie, am dat cu telefonul de perete. Serviciul meu m-a pus la pământ şi îl învinovăţesc pentru asta. Nu i-am cerut aşi, voiam doar să nu fac duble. Dar nu am putut, a fost mai puternic decât mine."În final, Dodin a deveni un pic mai optimistă."Mă las de tenis (râzând). I-am spus tatălui meu să mă scoată de la toate turneele la care sunt înscrisă. Serios, privind înapoi, cred că voi fi mulţumită de acest turneu. Am jucat meciuri de trei seturi, am văzut că nu sunt la pământ din punct de vedere al tenisului. Dar, pentru moment, asta e tot ce pot spune pozitiv", a adăugat ea.