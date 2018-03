VIDEO WTA Miami: Simona Halep, în turul trei cu mari emoții (3-6, 6-3, 7-5 cu Oceane Dodin)/ Nu a fost debutul la care ne-am fi așteptat

Sorana Cîrstea, locul 33 WTA şi cap de serie numărul 32, a ratat calificarea în turul al treilea al Miami Open, după ce a fost învinsă, joi, cu 7-5, 6-2, de Su-Wei Hsieh din Taiwan, locul 61 WTA. Direct acceptată în manşa a doua, Cîrstea a condus cu 5-2, dar apoi a pierdut şapte ghemuri la rând. În cele din urmă, ea s-a înclinat după un meci care a durat o oră şi 22 de minute.Jucătoarea Monica Niculescu, locul 70 WTA, a eliminat-o, joi, scor 6-3, 6-3, pe sportiva slovacă Magdalena Rybarykova, numărul 18 mondial şi cap de serie 18, în turul doi al turneului de categorie Premier Mandatory Miami Open, porivit news.ro.Niculescu s-a impus într-o oră şi 35 de minute."Am avut multe meciuri dificile, sunt obişnuită. Am vrut doar să rămân concentrată şi la final am câştigat. Am luptat până la final şi acesta este lucrul cel mai important. Este greu să joci împotriva unei astfel de jucătoare, pentru că loveşte foarte puternic şi nu ştii unde vine mingea. Am încercat să fiu puternică pe picioare, să lovesc mingea şi să o fac să se mişte mai mult, pentru că avea probleme să lovească mingea din alergare. A fost un meci nebun, nu am ştiut unde vine mingea, a trebuit să rămân concentrată pentru fiecare punct, să fiu atentă la fiecare lovitură a ei. A fost foarte greu, dar sunt fericită că am câştigat. Va trebui să fiu mai agresivă ca azi (n.r. cu Radwanska), să găsesc unghiuri, să o împing în spate, să deschid terenul. Acesta este planul pe care trebuie să-l aplic, dar nu ştii niciodată, fiecare meci este diferit, fiecare meci este greu, dar voi fi pregătită să joc şi sper să câştig" -Dodin este epuizata fizic, returneaza moale, iar Simona simte momentul (30-0). Serviciu la exterior, trei mingi de meci...Simona o fructifica pe prima si obtine calificarea in turul al treilea de la Miami...A fost insa un meci dificil, in care liderul mondial nu a avut parte de o zi prea buna...A fost un meci care s-a intins pe durata a doua ore si sase minute...Dodin o copiaza pe Simona, incepe game-ul cu o dubla. Oceane gaseste un rever in lung de linie, 15-15. Intr-un game echilibrat, Halep sta bine in defensiva, apare o minge de break. Simona ataca perfect returul, iar acum este in situatia in care va servi pentru a inchide meciul...Halep incepe cu o dubla greseala. Revine insa cu doua puncte consecutive (30-15). Este din ce in ce mai vocala Simona...Se restabileste egalitatea, 5-5...Intr-un schimb foarte frumos, Dodin inventeaza o scurta, iar punctul ii revine (15-15). Din deplasare, Simona loveste la limita, se impiedica si cade ”urat”...Din fericire, se ridica si revine in meci. Dodin trimite precis, 40-15. Simona ramane in game, egaleaza si ar putea fi un moment bun pentru ea...Inca un schimb cu mare consum de energie...Halep castiga, inca o egalitate. Dodin supravietuieste miraculos, conduce cu 5-4, iar acum presiunea va fi doar pe serviciul Simonei...Ceva mai hotarata, Simona trimite la limita, iar mingea prinde terenul (15-0). Halep sta bine in schimburile intense, acum are doua mingi de 4-4...Se face 4-4, Simona a ”alergat” mult sa o prinda din urma pe adversara...Game-ul este echilibrat, erorile ”curg” de ambele parti (30-30). Simona regaseste backhandul in cross lung, minge de break pentru Halep...O dubla greseala ii ofera Simonei castigarea game-ului...La ce folos insa, daca Halep nu gaseste echilibrul necesar sa fructifice avantajul serviciului...?Dodin loveste incredibil cu dreapta, iar Simona este doar o simpla spectatoare (0-30). Un retur al frantuzoaicei prinde linia, doua mingi de break. Halep nu confirma, isi pierde serviciul, iar adversara se distanteaza la 4-2 in decisivCu o lejeritate incredibila, Simona trece de la erori nefortate la momente in care ne aduce aminte ca este totusi liderul ierarhiei mondiale...La 15-40, Halep este neinspirata de la fileu, iar Dodin ”ramane” in game...Se evapora cele doua mingi de break...Mai apare inca una, dupa un schimb de pe mediana. Dintr-o pozitie buna, Simona rateaza passing-ul, inca o egalitate. Dupa un contre-pied de manual, Simona striga si strange pumnul...Recupereaza break-ul, ramane sa vedem cum va servi...Simona este darnica si mai comite o dubla greseala (15-15). Game-ul ramane echilibrat, insa pentru ca apar erori de ambele parti. Dodin are minge de break, dupa o eroare a liderului mondial. Simona da cu racheta de pamant, este avertizata si primeste unele huiduieli din tribune...Dubla greseala la egalitate, iar apoi returul lui Dodin face diferenta...Este 3-1 pentru frantuzoiacaDodin serveste bine, isi impune stilul agresiv si ajunge relativ usor la 40-0...Frantuzoaica isi castiga fara emotii servicii si trece in avantaj in acest set decisiv: 2-1...Dupa un prim punct castigat datorita agresivitatii, vine o dubla pentru Simona (15-15). Halep serveste bine in doua randuri, cu ”primul”, iar apoi egaleaza situatia de pe tabela: 1-1Decisivul a inceput cu Dodin la serviciu. Usor precipitata, frantuzoaica comite mai multe erori (15-30). Revine insa cu un serviciu la exterior pe ”impar”. Dupa un game cu ceva mai multa ”actiune”, Dodin isi castiga serviciul si conduce cu 1-0 in decisivDodin forteaza de pe centrul terenului, insa mingea se duce in aut: 30-15. As al Simonei, apar doua mingi de set (40-15). Vine si al doilea as din acest game, iar meciul nostru va avea un set decisiv (6-3 pentru Halep)Inca o dubla greseala a lui Dodin...Simona joaca iar ingrijit, trimite bine si are trei mingi de 5-3...Incredibil ce meci avem...O comedie a erorilor. O noua dubla greseala aduce break-ul...Este 5-3 pentru SimonaDodin joaca inteligent, o vede departe de baseline pe Halep si trimite o scurta de efect: 0-15. Sunt si momente care ne aduc aminte de Simona: dreapta inside-out inspirata...Vine insa o noua eroare nefortata..30-30. Prea scurt trimite Halep, iar Dodin intra in minge si face diferenta...Serviciul pare o povara pentru Halep astazi...Nu se poate desprinde, inca un game cenusiu, se face 4-3...A 11-a dubla greseala pentru Dodin...Simona insa nu o lasa la greu pe adversara: returneaza in aut: 15-15. Intrata in teren, Oceane trimite mult in aut...Ce meci avem, cate erori...Doua mingi de break pentru Halep, aparute parca de nicaieri. Dodin mai comite o dubla greseala, iar break-ul apare...Este 4-2 pentru SimonaDe la un game la altul, Simona pare ca este o alta jucatoare. Acum joaca ingrijit, cauta liniile si se impune la zero...Nu are insa constanta, este intr-o zi in care risipeste totul cu mare lejeritate...Dodin mai face o dubla greseala (am pierdut numarul...), 0-30. Frantuzoaica insa vrea in continuare sa faca totul, dupa dubla vine o dreapta inversa perfecta: 15-30, iar apoi un as (al cincilea). Este un meci tare ciudat, in care cele doua jucatoare pare ca se intrec care sa faca mai multe cadouri...Si inca o dubla...A zecea...Din apropierea fileului, Dodin face legea, inca o minge de 2-2...Se restabileste egalitatea, este 2-2 in setul al doileaIn pauza dintre game-uri, Simona mai primeste niste ingrijiri in zona gatului...Din pacate, game-ul nu incepe prea bine pentru Simona: in continuare multe efori nefortate: 0-30. Dubla a Simonei, 0-40...Game slab al liderului mondial, iar Dodin nu avea cum sa nu profite...Multa ”intamplare” in jocul Simonei astazi...A pierdut printre degete break-ul, sa vedem cum va reactiona la retur...Mai atenta la retur, Simona foloseste toata lungimea terenului: 0-30. Sapte puncte la rand castigate de Halep in setul al doilea...Simona profita de avantajul dobandit si se distanteaza la 2-0 in setul al doilea. Este insa acum nevoie de confirmarea break-uluiSetul doi a inceput cu Simona la serviciu. Un pic mai hotarata, Halep ajunge rapid la 40-0. Game alb pentru Simona, ea conduce cu 1-0 in setul al doileaIn pauza dintre seturi, Simona a cerut un time-out medical. Unele probleme in zona gatului...Apare si agresivitatea Simonei, a ajuns la arena: dreapta inside-in castigatoare. Dodin raspunde cu al treilea as: 30-15. Exista si parti bune in jocul Simonei: se apara foarte bine si castiga un punct din defensiva. Dodin trimite un serviciu perfect: minge de set. Este anulata, Halep se lasa perfect pe o dreapta inversa - egalitate. Pusa sub presiune, Dodin rateaza returul. De la minge de set, avem minge de break...Serviciu doi perfect pentru Dodin: egalitate. Apare si a doua minge de set...Halep intuieste serviciul si returneaza castigator - inca o egalitate. A doua sansa de break, dupa o un rever in lung de linie care prinde coltul terenului...Desi intuieste unde ataca adversara, Halep nu mai poate returna...Game interminabil...Inca o minge de set, a treia pentru frantuzoaica. A treia oara a fost cu noroc pentru Oceane, a meritat sa castige acest prim set...Dodin vrea sa faca totul: pe langa lovituri castigatoare, comite si multe erori nefortate...Cu toate acestea, conduce categoric pe tabela (5-2). Chiar si cand are o sansa buna, Halep trimite tot fara orizont, insa castiga punctul gratie plasamentului deficitar al adversarei. Serviciul o ajuta pe Simona, game la zero...Simona continua sa trimita fara adancime, iar Dodin ii spune ”multumesc” Simonei....15-0. Are insa si Oceane reale probleme cu dublele...Inca una (15-15). Pe un fond de apatie al Simonei, Dodin a prins curaj, trimite puternic si conduce schimburile...40-15. Cand a prins putin elan, vine si a opt dubla greseala. Prea multe duble pentru o jucatoare de 1,83 metri...Se face 5-2, fara insa ca Dodin sa exceleze la vreun capitol anume (in afara de duble greseli). Simona nu pare inca ”venita” pe teren, sa speram ca isi va reveni...Inca o rama cu reverul din partea Simonei, 0-15. Halep o cam joaca ”la mana” pe adversara, iar frantuzoiaca profita de aceste cadouri. Doua mingi de break (15-40), dupa o eroare de pe mediana din partea Simonei...Nu exista momentan constanta in jocul liderului mondial. Inca o data Simona trimite prea scurt, iar punctul ii revine adversarei...Este 4-2 in acest moment pentru OceanePana in acest moment, Simona nu pare foarte bine intrata in meci, inca isi cauta loviturile si increderea...Au fost multe erori din partea adversarei, iar Halep nu a stiu sa profite de acest lucru...Dodin isi asuma niste riscuri, forteaza, insa nu gaseste terenul: 0-15. Pe o schimbare de directie, Halep trimite in aut: 15-15. Dodin isi arunca gresit mingea la serviciu si trimite....in propriul teren, mai rar putem vedea asa ceva...Revine insa apoi si trimite bine la teu, 40-30. Nu scapa de acest game frantuzoaica, mai comite o eroare cu dreapta sa biciuita (40-40). Simona returneaza scurt, iar adversara stie ce sa faca cu mingea: avantaj pentru Oceane...Dupa mai multe tentative, Dodin trimite imparabil cu o dreapta inside-in, iar game-ul ii revine. Frantuzoaica trece din nou in avantaj pe tabela in primul set, 3-2Dodin simte foarte bine serviciul Simonei si returneaza impecabil (15-15). Fiind insa inalta, Oceane nu are raspuns pentru mingile joase, iar Halep ar putea profita (40-15). Primul backhand castigator in lung de linie pentru Simona: se restabileste egalitatea...Debut de meci cu multe erori de ambele parti...Dodin face as din al doilea serviciu: 30-0, iar apoi o dubla greseala: 30-15. Urmeaza un serviciu cativa metri in aut si inca o dubla: 30-30. Vine si prima lovitura castigatoarea a Simonei: un rever din alergare - sansa de break. Halep apare pe tabela, este 2-1 pentru Dodin in primul setRetur direct castigator al lui Oceane (0-15). Halep joaca prea scurt, iar Dodin intra in minge si ataca perfect. Din deplasare, frantuzoaica nu are raspunsuri pe masura (15-30). Doua mingi de break, dupa o dubla greseala a Simonei...Start greoi pentru Halep, isi pierde serviciul, iar Dodin conduce cu 2-0 in primul setO prima rama a Simonei, dupa un punct desfasurat pe mijlocul terenului. Dodin incepe bine partida, cu lovituri agresive (30-0). O prima dubla greseala, apare si Simona pe tabela: 30-15. Este de-abia inceputul, nu este un ritm fantastic. La 30-30, Dodin face pasul spre fileu si castig un punct important. Prea mult forta strica insa, forehandul trimite mult mingea in afara terenului, eroare nefortata a lui Dodin - egalitate. A doua dubla greseala, minge de break pentru Halep. Oceane isi ia inima-n dinti si risca cu reverul: mingea prinde terenul, inca o egalitate. A treia dubla: cam mult pentru primul game al disputei. Urmeaza si primul as. Un game in care frantuzoaica parca vrea sa le bifeze pe toate...Nu se lasa nici Simona mai prejos: rateaza un rever in cross lung. Frantuzoaica castiga pana la urma un game in care a facut trei duble greseli, Halep ar fi putut totusi face mai mult...Cecilia Alberti este arbitrul din scaun al partideiInvingatoarea din meciul Halep vs Dodin va juca in urmatorul tur cu Agnieszka RadwanskaHalep a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeascaAvantaj semnificativ de inaltime pentru jucatoarea din Franta (1,83 metri vs 1,68 metri)...Oceane a trecut în runda inaugurală de Veronica Cepede Royg, scor 6-4, 6-7(3), 6-3. Născută la Lille, Dodin (21 de ani) este o jucătoare de 1,83 metri.