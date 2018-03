​LIVE Text Simona Halep vs Oceane Dodin 0-0

O prima rama a Simonei, dupa un punct desfasurat pe mijlocul terenului. Dodin incepe bine partida, cu lovituri agresive (30-0). O prima dubla greseala, apare si Simona pe tabela: 30-15. Este de-abia inceputul, nu este un ritm fantastic. La 30-30, Dodin face pasul spre fileu si castig un punct important.Cecilia Alberti este arbitrul din scaun al partideiInvingatoarea din meciul Halep vs Dodin va juca in urmatorul tur cu Agnieszka RadwanskaHalep a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeascaAvantaj semnificativ de inaltime pentru jucatoarea din Franta (1,83 metri vs 1,68 metri)...Oceane a trecut în runda inaugurală de Veronica Cepede Royg, scor 6-4, 6-7(3), 6-3. Născută la Lille, Dodin (21 de ani) este o jucătoare de 1,83 metri.