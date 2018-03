VIDEO Serena Williams, departe de laudele lui Mouratoglou; Depasita fara emotii de Naomi Osaka

Laudata de Patrick Mouratoglou pentru ceea ce arata la antrenamente, Serena s-a pierdut in propriul joc impotriva puternicei Naomi (22 WTA).Se vede ca-si doreste mult sa revina acolo unde era cand a parasit circuitul pentru a deveni mama, insa din pacate pentru Serena nu poate juca doar numele.Fostul lider mondial si-a pierdut teribil din agilitate, serveste fara constanta, iar la nivel de deplasare lucrurile nu stau deloc bine pentru americanca. Nici privirea aceea care parca "ucidea" mentalul adversarelor nu mai este la fel de rea.In unele momente ale disputei, aveai senzatia ca te uiti la un meci demonstrativ, in care una din jucatoare (in acest caz, Serena) s-a pregatit special doar pentru a fi pe teren la aceasta partida. S-a incheiatpentru nipona, dupade la primul punct jucat.Pentru Osaka, adevaratul teste vine in turul al doilea: o va intalni pe"Am fost foarte nervoasa cand am intrat pe teren. Daca nu stiati, Serena este jucatoarea mea favorita. Doar sa joc impotriva ei este un vis implinit, este extraordinar ca am reusit sa castig. Serena este motivul pentru care m-am apucat de tenis. Am vazut-o de atatea ori la TV si mereu am sustinut-o, asa ca a trebuit sa ma gandesc ca nu joc impotriva ei, ci impotriva altcuiva, iar acest lucru a fost foarte greu" -