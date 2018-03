WTA Miami: Irina Begu, invinsa categoric in runda inaugurala

Miami Open face parte din categoria "Premier Mandatory", se disputa pe hard outdoor, iar premiile totale sunt in valoare de $7.972.535. Directorii competitiei sunt Adam Barrett & James Blake. Turneul se disputa in perioada 20-31 martie. Campioana en-titre a intrecerii este Johanna Konta. In Romania, competitia de la Miami poate fi urmarita in direct la Digi Sport.



Begu, care a acuzat o accidentare, a fost invinsa de Danielle Collins, scor 6-1, 6-1, dupa 62 de minute de joc.Collins a jucat in calificari la Miami Open, unde a ajuns dupa un turneu bun reusit la Indian Wells.Begu ramane in competitie la Miami, unde va evolua la dublu alaturi de Simona Halep. Pentru participarea pe tabloul de simplu, Irina va primi 15.610 dolari si 10 puncte WTA.