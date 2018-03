WTA Miami: Oceane Dodin, adversara Simonei Halep in turul doi/ Simona Halep, Sorana Cirstea, Monica Niculescu si Marius Copil joaca, joi

Frantuzoaica Oceane Dodin, locul 98 WTA, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser, va fi adversara Simonei Halep, locul 1 mondial, in turul doi la Miami Open, potrivit news.ro.



Dodin a trecut in primul tur de Veronica Cepede Royg din Paraguay, locul 78 WTA, scor 6-4, 7-6 (3), 6-3, dupa doua ore si 14 minute de joc.

Halep si Dodin nu s-au mai intalnit pana in prezent.

Simona Halep, Sorana Cirstea, Monica Niculescu si Marius Copil joaca, joi, la Miami Open

Simona Halep, numarul 1 mondial, va evolua, joi, in jurul orei 21.00, in compania sportivei franceze Oceane Dodin, in turul doi la Miami Open.

Meciul lui Halep cu Dodin este al treilea de pe terenul principal, dupa o intalnire de simplu feminin si una de simplu masculin.

In al patrulea meci de pe terenul 7, Sorana Cirstea va evolua in turul doi cu Su-Wei Hsieh din Taiwan, in timp ce in urmatoarea partida se vor intalni Marius Copil, locul 84 ATP, cu sportivul Mihail Kukuskin, numarul 83 mondial, in primul tur.

Monica Niculescu va juca impotriva Magdalenei Rybarikova, in turul doi, in al treilea meci de pe terenul 9.