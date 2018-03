WTA Miami: Monica Niculescu, in turul doi - Yulia Putintseva, una din "victimele" preferate din circuit

Miami Open face parte din categoria "Premier Mandatory", se disputa pe hard outdoor, iar premiile totale sunt in valoare de $7.972.535. Directorii competitiei sunt Adam Barrett & James Blake. Turneul se disputa in perioada 20-31 martie. Campioana en-titre a intrecerii este Johanna Konta. In Romania, competitia de la Miami poate fi urmarita in direct la Digi Sport.



Meciul a fost unul fara un ritm ridicat, Monica (70 WTA) impunandu-si stilul de joc atat de molipsitor. Yulia a incercat de toate: serviciu-voleu, a atacat-o pe adversara pe backhand, s-a hazardat la un moment dat chiar sa ii tina piept Monicai intr-un duel al slice-urilor, insa rezultatul a fost aproape mereu acelasi.Timp de o ora si 38 de minute (6-2, 6-4), Putintseva (75 WTA) a "macinat" in gol, Monica vazandu-si cu mare atentie de planul tactic.In "drumul" sau spre eliminare, Yuliei i-a cazut victima si o racheta (si-a gasit "sfarsitul" in cosul de gunoi dintre bancile de la centrul terenului). Nici arbitrul Kader Nouni nu a scapat la finalul disputei fara sa fie tras la raspundere de apriga jucatoare din Kazahstan.Pentru Monica urmeaza un duel dificil cu slovaca Magdalena Rybarikova, cap de serie numarul 17.Niculescu si Rybarikova s-au intalnit de opt ori de-a lungul timpului, de cinci ori impunandu-se sportiva noastra. Pentru calificarea in turul al doilea, Monica va primi 25.465 de dolari si 35 de puncte in clasamentul WTA de simplu.