Belinda Bencic, forfait de la turneul WTA de la Miami

In varsta de 21 de ani, Belinda a avut parte de multe accidentari in ultima perioada: operatie la mana stanga si probleme la spate in sezonul recent incheiat.La Miami, Bencic se afla pe partea de tablou a Carolinei Woznacki si ar fi trebuit sa joace in runda inaugurala cu o sportiva venita din calificari. Belinda a fost inlocuita de Oceane Dodin (din postura de lucky loser).Belinda Bencic va face parte (daca nu va suferi o alta accidentare) din echipa Elvetiei care se va duela cu Romania pe 21 si 22 aprilie, la Cluj-Napoca, in barajul pentru Grupa Mondiala a FedCup.