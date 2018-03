​WTA Miami: Irina Begu si Monica Niculescu vor evolua miercuri

Organizatorii turneului de la Miami au anuntat programul zilei de miercuri, doua jucatoare din Romania urmand sa debuteze la competitia de categorie "Premier Mandatory". Irina-Camelia Begu (locul 37 WTA) o va intalni in primul tur pe Danielle Collins (SUA, locul 93 WTA), in timp ce Monica Niculescu (70 WTA), venita din calificari, o va infrunta pe Yulia Putintseva (Kazahstan, locul 75 WTA).





Programul jucatoarelor din Romania:



Terenul 7 - meciurile de pe aceasta arena incep la ora 17:00 (ora Romaniei)





Irina-Camelia Begu vs Danielle Collins (venita din calificari)/ a patra partida de pe aceasta arena, urmand sa inceapa dupa ora 21:30







Va fi prima intalnire dintre cele doua jucatoare.







Terenul 9 - meciurile incep la ora 17:00







Monica Niculescu vs Yulia Putintseva/ a doua confruntare a zilei de pe acest teren, ar putea incepe in jurul orei 18:30





Niculescu si Putintseva s-au mai infruntat de trei ori in circuitul WTA, jucatoarea noastra avand castig de cauza de fiecare data. Ultima intalnire a avut loc in 2015, in primul tur de la Guangzhou, unde Monica s-a impus cu 7-6(5), 1-6, 6-3.







Tot miercuri, Simona Halep (1 WTA) isi va afla adversara din turul al doilea, dupa partida dintre Veronica Cepede Royg (Paraguay, locul 78 WTA) si frantuzoaica Oceane Dodin (locul 98) WTA, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser. Partida va fi a treia de pe Terenul 2.





Sorana Cirstea (locul 33 WTA si cap de serie numarul 32) va evolua tot direct in turul al doilea, urmand sa o intalneasca pe invingatoarea partidei dintre Katie Boulter (Marea Britanie, locul 208 WTA), venita din calificari, si Su-Wei Hsieh (Taiwan, locul 61 WTA). Partida este programata pe Terenul 9, dupa confruntarea Niculescu vs Putintseva.







Cel mai asteptat meci al zilei va fi cel dintre Serena Williams (beneficiara unui wild-card), de 8 ori castigatoare la Miami, si japoneza Naomi Osaka (22 WTA), invingatoarea de la Indian Wells. Partida va fi a patra pe arena centrala (dupa ora 22:30), imediat dupa incheierea unui alt meci de simplu feminin extrem de interesant: CiCi Bellis vs Victoria Azarenka.







Miami Open face parte din categoria "Premier Mandatory", se disputa pe hard outdoor, iar premiile totale sunt in valoare de $7.972.535. Directorii competitiei sunt Adam Barrett & James Blake. Turneul se disputa in perioada 20-31 martie. Campioana en-titre a intrecerii este Johanna Konta.



In Romania, competitia de la Miami poate fi urmarita in direct la Digi Sport.