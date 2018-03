WTA Miami: Simona Halep, Irina Begu, Monica Niculescu si Raluca Olaru vor evolua pe tabloul de dublu

vor evolua in primul tur contra perechii Julia Goerges/Bethanie Mattek/Sands (Germania/SUA).face pereche cu ucraineanca Olga Savciuk si in primul tur vor evolua cu perechea Vania King/Katarina Srebotnik (SUA/Slovenia).va evolua cu taiwaneza Su-Wei Hsieh, iar in prima runda cele doua vor juca in compania echipei Katerina Bondarenko/Aleksandra Krunici (Ucraina/Serbia).