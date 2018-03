WTA Miami: Monica Niculescu s-a calificat pe tabloul principal

Niculescu a trecut in doua seturi, scor 6-1, 6-3, de Wickmayer, dupa un meci de o ora si 18 minute. Pentru calificarea pe tabloul principal, Monica va primi $15.610 si 10 puncte in clasamentul WTA de simplu.Romania are la startul competitiei 5 jucatoare: Halep, Cirstea, Begu, Buzarnescu si Niculescu.Miami Open face parte din categoria "Premier Mandatory", se disputa pe hard outdoor, are la start 128 de jucatoare, iar premiile totale sunt in valoare de $7.972.535. Directorii competitiei sunt Adam Barrett & James Blake. Turneul se disputa in perioada 20-31 martie. Campioana en-titre a intrecerii este Johanna Konta. In Romania, competitia poate fi urmarita in direct pe Digisport.