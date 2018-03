​WTA Miami: Monica Niculescu, la o victorie distanta de tabloul principal al competitiei

Niculescu a invins-o categoric, scor 6-4, 6-0, pe Antonia Lottner (Germania - 150 WTA), dupa un meci care a durat o ora si 21 de minutePentru un loc pe tabloul principal, Monica Niculescu va juca impotriva invingatoarei disputei Olivia Rogowska (Australia, 145 WTA) vs Yanina Wickmayer (Belgia, 109 WTA).Pentru participarea de pana acum din calificari, Monica va primi 4.650 de dolari si 20 de puncte in clasamentul WTA de simplu.va juca in turul al doilea cu Veronica Cepede Royg din Paraguay, locul 78 WTA, sau cu o jucatoare din calificari., locul 33 WTA, este a 32-a favorita, ultima, si va sta in primul tur, iar in mansa a doua va evolua cu o jucatoare din calificari sau cu Su-Wei Hsieh din Taiwan, locul 61 WTA., locul 37 WTA, va intalni o jucatoare din calificari, iar, locul 39 WTA, va juca impotriva sportivei belgiene Kirsten Flipkens, locul 71 WTA, in prima mansa.Miami Open face parte din categoria "Premier Mandatory", se disputa pe hard outdoor, are la start 128 de jucatoare, iar premiile totale sunt in valoare de $7.972.535. Directorii competitiei sunt Adam Barrett & James Blake. Turneul se disputa in perioada 20-31 martie. Campioana en-titre a intrecerii este Johanna Konta.