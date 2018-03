VIDEO Roger Federer: "Este o mare deceptie sa pierzi cand ai avut trei mingi de meci"

"Este o mare deceptie sa pierzi cand ai avut trei mingi de meci. Dar si setul 2 a fost foarte strans. Am avut un pic de noroc sa castig setul 2, apoi el a avut noroc la tie-break in setul 3, iar in cele din urma am pierdut. Dar timp de 40 de minute, am facut un tenis bun amandoi si ambianta a fost una superba. Am jucat un tenis bun pe tot parcursul turneului si incerc sa raman pozitiv dupa aceasta saptamana si debut de sezon fantastic. Am avut trei mingi de meci si am pierdut. Dar prefer sa pierd asa, pentru ca asta inseamna ca am jucat bine, ca am facut lucruri bune" -"Acum merg la Chicago pentru a prezenta Laver Cup. Apoi voi relua antrenamentele la Miami, marti, si dupa aceea voi debuta la turneu vineri sau sambata. Dar cel mai important lucru va fi recuperarea mea, chiar daca ma simt bine dupa doua meciuri dificile contra lui Coric si 'Delpo'. Ma voi bucura sa joc la Miami si sper sa ajung cat mai departe si sa am sansa sa-mi apar titlul", a adaugat elvetianul.Dupa doua ore si 42 de minute de joc, Delpo a avut castig de cauza, scor 6-4, 6-7 (8), 7-6 (2). Seria castigatoare a lui Fedex din 2018 s-a oprit pe centralul de la Indian Wells, dupa 17 victorii consecutive. In acest an, Roger a castigat Australian Open si Rotterdam.