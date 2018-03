Darren Cahill a refuzat (in 2009) sa fie antrenorul lui Roger Federer

La editia din 2009 a Indian Wells-ului, Darren Cahill si Roger Federer s-au inteles sa aiba o colaborare. Elvetianul a mers chiar intr-un cantonament de noua zile la Dubai, iar totul a functionat foarte bine in acea perioada de pregatire.In ultimul moment, Cahill l-a refuzat pe marele Federer, motivul fiind acela ca ar fi stat prea mult timp departe de familie, iar atunci cei doi copii ai australianului (Benjamin si Tahlia) aveau 4, respectiv 7 ani."Darren e un om minunat, are o personalitate fantastica si ar fi fost un adevarat dar pentru Roger. Dar nu a vrut sa calatoreasca atat de mult, are o familie tanara si vrea sa le stea aproape",Cahill si Halep au inceput colaborarea in 2015, iar de atunci cele mai importante rezultate au fost finalele de la Roland Garros (2017) si Australian Open (2018). De asemenea, Simona a castigat doua titluri "Premier Mandatory" la Madrid (2016 si 2017) si a urcat pe locul intai in clasamentul WTA.