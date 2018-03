VIDEO WTA: Simona Halep a reusit cea mai frumoasa lovitura a zilei la Indian Wells

The @Simona_Halep wheels were rolling into this sensational forehand! pic.twitter.com/fHC2VFb5u0 ¬ WTA (@WTA) 17 martie 2018

Condusa cu 4-3 in primul act al semifinalei, Simona a avut o reusita care a smuls ropote de aplauze. In game-ul opt, la 15-15, un schimb lung de mingi i-a revenit liderului mondial, dupa o lovitura perfecta de dreapta in lung de linie.