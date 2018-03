VIDEO Cum a invins-o Kasatkina pe Venus Williams - Victorie dupa aproape trei ore de joc

Asi: 2-1Duble greseli: 5-5Puncte castigate cu primul serviciu: 54% (36/67) - 59% (46/78)Puncte castigate cu al doilea: 48% (21/44) - 52% (15/29)Puncte de break salvate: 63% (12/19) - 50% (6/12)Puncte de break castigate: 50% (6/12) - 37% (7/19)Total puncte castigate: 47% (103/218) - 53% (115/218)Durata meci: 2h 48 min.Turul II: 6-2, 5-2 cu(48 WTA) - a abandonat jucatoarea din CehiaTurul III: 6-4, 6-3 cu(SUA, 13 WTA), castigatoare ultimei editii de la US OpenOptimi: 6-4, 7-5 cu(2 WTA), invingatoare la Australian Open 2018Sferturi: 6-0, 6-2 cur (10 WTA), campioana la Australian Open si US Open (ambele in 2016)Semifinale: 4-6, 6-4, 7-5 cu(8 WTA), castigatoare a sapte titluri de Grand Slam: Wimbledon (2000, 2001, 2005, 2007, 2008), US Open (2000, 2001).In ultimul act de la Indian Wells (categorie "Premier Mandatory"), Daria Kasatkina (20 ani) se va duela cu japoneza Naomi Osaka (locul 44 WTA, 20 de ani), invingatoare cu 6-3, 6-0 in fata Simonei Halep (locul 1 WTA si principala favorita). Cele doua jucatoare vor disputa cea mai importanta finala de pana acum a carierei lor.Naomi Osaka nu detine niciun trofeu WTA in palmares, in timp ce Daria Kasatkina a castigat titlul de la Charleston, in 2017. Jucatoarea din Rusia a mai disputat o finala in acest an, la Dubai, fiind invinsa de Elina Svitolina, scor 6-4, 6-0.