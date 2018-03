VIDEO Roger Federer, in semifinale de la Indian Wells (7-5, 6-1 cu Hyeong Chung) - Elvetianul si-a egalat cel mai bun start de sezon din cariera

Jucatorul din Tara Cantoanelor nu a pierdut niciun meci in 2018, egaland astfel cel mai bun start de sezon din cariera, cel din 2006 (16 victorii consecutive).Gratie calificarii in semifinalele de la Indian Wells, Roger Federer (36 de ani) si-a asigurat inca doua saptamani in fotoliul de lider mondial. Astfel, campionul elvetian isi extinde recordul la 308 saptamani pe prima pozitie a clasamentului ATP.Federer si Chung se mai intalnisera in luna ianuarie, in semifinalele de la Australian Open, sud-coreeanul abandonand in setul al doilea, la scorul de 6-1, 5-2 pentru elvetian.In penultimul act al competitiei, Federer il va infrunta pe croatul Borna Coric (21 ani, locul 49 ATP), care s-a impus cu 2-6, 6-4, 7-6 (3) in fata sud-africanului Kevin Anderson, ocupantul locului 9 in ierarhia ATP.Roger Federer a castigat de cinci ori turneul la Indian Wells, in 2004, 2005, 2006, 2012 si 2017."Cand castigi, totul este simplu, ai incredere, totul este clar, este o realitate. Este intotdeauna o mare placere sa incepi anul asa de bine. Am posibilitatea sa bat propriul meu record, iar acest lucru imi da incredere pentru restul sezonului, deoarece, chiar daca la un moment dat joci mai putin bine, tu ai acumulat suficient de multe puncte la debutul sezonului ca sa fii linistit. In acest moment sunt foarte multumit" -"In privinta lui Coric in semifinale, conditiile vor fi total diferite. Voi juca la ora 11:00 dimineata. Eu nu stiu cand a fost ultima oara cand am jucat la aceasta ora, poate anul trecut in semifinale. In orice caz, ma bucur sa joc cu Coric, pentru ca este genul lui Chung, poate chiar cu un pic mai mult lift si cu un rever mai bun. El se misca bine, este increzator, dar eu sunt pregatit pentru acest meci", a mai spus liderul mondial.18-Sam Querrey (SUA) - 32-Milos Raonic (Canada)6-Juan Martin Del Potro (Argentina) - 31-Philipp Kohlschreiber (Germania).Asi: 12-0Duble greseli: 1-3Puncte castigate cu primul serviciu: 70% (32/46) - 53% (16/30)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 57% (13/23) - 54% (15/28)Puncte de break salvate: 83% (5/6) - 43% (3/7Puncte de break castigate: 57% (4/7) - 17% (1/6)Total puncte castigate: 57% (72/127) - 43% (55/127)Durata meci: 1h 23min.