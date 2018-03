VIDEO Germanul Tommy Haas si-a anuntat oficial retragerea din tenisul profesionist

Haas, in varsta de 39 ani, care ocupa in prezent postul de director al turneului de la Indian Wells, si-a facut cunoscuta decizia de retragere intr-un discurs emotionant, la scurt timp dupa ce bunul sau prieten Roger Federer s-a calificat in semifinale, in urma victoriei inregistrate in fata sud-coreeanului Hyeon Chung."Ma consider extrem de norocos ca am fost capabil sa joc tenis profesionist timp de peste doua decenii. Sportul mi-a oferit prietenii dragi, posibilitatea de calatori in intreaga lume si de a-mi crea amintiri incredibile. M-a invatat, de asemenea, foarte mult despre ceea ce inseamna sa faci fata provocarilor, sa te lupti si sa le depasesti", le-a spus Haas spectatorilor prezenti pe terenul central de la Indian Wells, printre care s-au aflat si doua foste glorii ale tenisului, Rod Laver si Pete Sampras.Tommy Haas a atins de trei ori semifinalele la Australian Open si a acces o data in penultimul act al turneului de la Wimbledon, in 2009. El are in palmares 15 titluri la simplu, ultimele doua obtinute in 2013, la Munchen si Viena.Germanul a a cucerit, totodata, o medalie olimpica de argint, cu ocazia JO de vara de la Sydney, din anul 2000. El s-a aflat pe pozitia a doua in clasamentul ATP in anul 2002.Cu 569 de victorii in circuitul ATP, Tommy Haas a fost numit director al turneului californian in iunie 2016 de catre proprietarul competitiei, Larry Ellison. In acel moment, jucatorul se afla in faza de recuperare dupa o ruptura de ligamente.