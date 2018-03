VIDEO Indian Wells: Angelique Kerber, fara replica in fata Dariei Kasatkina (scor 0-6, 2-6)

In varsta de 20 de ani, Kasatkina si-a asigurat un loc in semifinalele de la Indian Wells fara sa depuna prea mult efort, dupa 58 de minute de joc. In primul set, rusoaica nu i-a lasat nicio sansa lui Kerber si s-a impus cu 6-0, dupa doar 21 de minute. Jucatoarea din Germania nu si-a gasit busola nici in actul secund, adjudecat de Daria cu 6-2.Kasatkina are un parcurs excelent la Indian Wells. Dupa ce in turul doi a beneficiat de abandonul Katerinei Siniakova (48 WTA), la scorul de 6-2, 5-2, Kasatkina le-a eliminat apoi pe Sloane Stephens (SUA, 13 WTA), castigatoarea ultimei editii de la US Open, scor 6-4, 6-3, si pe Caroline Wozniacki (Danemarca, 2 WTA), scor 6-4, 7-5.Asi: 0-3Duble greseli: 5-0Puncte castigate cu primul serviciu: 41% (14/34) - 69% (22/32)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 45% (9/20) - 86% (6/7)Puncte de break salvate: 17% (1/6) - 0% (0/0)Puncte de break castigate: 0% (0/0) - 83% (5/6)Total puncte castigate: 37% (34/93) - 63% (59/93)Durata meci: 58 min.In ultima partida a sferturilor de finala de pe taboul feminin de simplu de la Indian Wells,si-a respectat statutul de favorita si a invins-o in doua seturi pe spaniola Carla Suarez Navarro (23 WTA), scor 6-3, 6-2. Venus a avut nevoie de o ora si 11 minute pentru incheia socotelile din sferturi.Venus Williams se afla pentru a treia oara in cariera in semifinalele turneului de la Indian Wells. Pentru un loc in finala competitiei, americanca se va lupta cu Daria Kasatkina. Cele doua jucatoare s-au mai intalnit de doua ori pana acum in circuitul WTA, impartindu-si victoriile.8-Venus Williams vs 20-Daria Kasatkina/sambata, in jurul orei 04:001-Simona Halep vs Naomi Osaka/ dupa ora 05:30