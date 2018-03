VIDEO WTA: Simona Halep, lovitura zilei la Indian Wells

5 victorii pentru titlul de la Shenzhen (31 decembrie - 6 ianuarie)

6 pentru finala Australian Open (15-27 ianuarie)

3 pentru semifinala turneului "Premier 5" de la Doha (12-18 februarie) - s-a retras inaintea meciului cu Garbine Muguruza

4 pentru semifinala turneului "Premier Mandatory" de la Indian Wells

Simona Halep s-a impus cu 6-4, 6-7(5), 6-3 in fata Petrei, asigurandu-si pentru a treia oara in cariera prezenta in penultimul act al competitiei de la Indian Wells. Halep a castigat trofeul la editia din 2015.In semifinale, Halep o va infrunta pe japoneza Naomi Osaka (44 WTA), care a reusit sa treaca de Karolina Pliskova (Cehia, locul 5 WTA), scor 6-2, 6-3.In acest an, Simona Halep are 18 victorii si o singura infrangere (in finala de la Australian Open):