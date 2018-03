VIDEO Roger Federer isi continua marsul catre al saselea titlu la Indian Wells (7-5, 6-4 cu Jeremy Chardy)

In runda urmatoare de la Indian Wells, Federer il va intalni pe sud-coreeanul Hyeong Chung (21 ani, locul 26 ATP), care a trecut in optimi de uruguayanul Pablo Cuevas (34 ATP), scor 6-1, 6-3.Federer si Chung s-au intalnit in luna ianuarie, in semifinalele de la Australian Open, sud-coreeanul abandonand in setul al doilea, la scorul de 6-1, 5-2 pentru elvetian.Roger Federer s-a impus de cinci ori la Indian Wells, in 2004, 2005, 2006, 2012 si 2017.Roger Federer (Elvetia/N.1) - Jeremy Chardy (Franta) 7-5, 6-4Chung Hyeon (Coreea de Sud/N.23) - Pablo Cuevas (Uruguay/N.30) 6-1, 6-3Borna Coric (Croatia) - Taylor Fritz (SUA) 6-2, 6-7 (6/8), 6-4Kevin Anderson (Africa de Sud/N.7) - Pablo Carreno Busta (Spania/N.11) 4-6, 6-3, 7-6 (8/6)Sam Querrey (SUA/N.18) - Feliciano Lopez (Spania/N.28) 6-3, 6-4Milos Raonic (Canada/N.32) - Marcos Baghdatis (Cipru), abandon BaghdatisJuan Martin Del Potro (Argentina/N.6) - Leonardo Mayer (Argentina) 3-6, 7-6 (7/2), 6-3Philipp Kohlschreiber (Germania/N.31) - Pierre-Hugues Herbert (Franta) 6-4, 7-6 (7/1)1-Roger Federer vs 23-Hyeon ChungBorna Coric vs 7-Kevin Anderson18-Sam Querrey vs 32-Milos Raonic6-Juan Martin Del Potro vs 31-Philipp Kohlschreiber