Serena Williams si Victoria Azarenka au primit wild-card pentru turneul de la Miami

Pe tabloul principal al acestei competitii de categoria Premier Mandatory, dotata cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari, vor fi prezente si patru jucatoare din Romania: Simona Halep, numarul unu mondial, Sorana Cirstea (locul 35 WTA), Irina-Camelia Begu (locul 36 WTA) si Mihaela Buzarnescu (locul 38 WTA).Williams, tripla campioana la Miami, care in luna septembrie a devenit mama pentru prima oara, a atins saptamana aceasta turul al treilea la Indian Wells, unde fostul lider al clasamentului WTA s-a inclinat in fata surorii sale mai mari, Venus.Azarenka, a carei cariera este la ralanti din cauza bataliei judiciare pentru obtinerea custodiei fiului sau, a primit deja o invitatie la Indian Wells, unde s-a oprit in turul al doilea.Organizatorii turneului din Florida au acordat, de asemenea, un wild-card noii sperante a tenisului american, Amanda Anisimova (16 ani), numarul 149 mondial, care a atins optimile de finala la Indian Wells.O alta jucatoare americana, Bethanie Mattek-Sands a primit, de asemenea, o invitatie pentru competitia de la Miami, urmand sa-si faca revenirea dupa grava accidentare la genunchi pe care a suferit-o la editia de anul trecut a turneului de Grand Slam de la Wimbledon.