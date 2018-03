VIDEO ​Indian Wells: Naomi Osaka, adversara Simonei Halep in semifinale

Osaka a obtinut o victorie lejera in fata Karolinei Pliskova, impunandu-se in doua seturi, scor 6-2, 6-3, dupa o ora si 19 minute de joc.Naomi Osaka este o cunostinta recenta a Simonei Halep, cele doua jucatoare intalnindu-se ultima data in optimile editiei din acest an a turneului de la Australian Open. Jucatoarea noastra s-a impus fara emotii, scor 6-3, 6-2. Vezi aici mai multe detalii. Scorul general al meciurilor directe este 3-0 in favoarea Simonei. Halep si Osaka au mai fost adversare in turul 3 de la Roland Garros 2016 (scor 6-4, 2-6, 6-3) si in turul 2 la Miami 2017 (scor 4-6, 6-2, 6-3).In octombrie 2016, Osaka s-a aflat la cea mai buna clasare din cariera: locul 40 WTA.In drumul sau catre semifinalele de la Indian Wells, Haomi Osaka a invins jucatoare precum Maria Sharapova, Agnieszka Radwanska sau Karolina Pliskova.Turul I: 6-4, 6-4 cu Maria Sharapova (Rusia, 41 WTA), dupa o ora si 37 de minuteTurul II: 6-3, 6-2 cu Agnieszka Radwanska (Polonia, 32 WTA), dupa o ora si 31 de minuteTurul III: 6-3, 6-3 cu Sachia Vickery (SUA, 100 WTA), dupa o ora si 23 de minuteOptimi: 6-1, 5-7, 6-1 cu Maria Sakkari (Grecia, 58 WTA), dupa o ora si 52 de minuteSferturi: 6-2, 6-3 cu Karolina Pliskova (Cehia, 5 WTA), dupa o ora si 19 minute.Locul din clasamentul WTA: 1-44Ambele sunt jucatoare de mana dreaptaVictorii/infrangeri in cariera: 418/187 vs 143/103 (conform wta)Ani: 26-20Titluri WTA: 16-0Bani castigati din tenis: $22,577,513 vs $1,483,053Resedinta: Constanta, Romania - Boca Raton, SUALocul nasterii: Constanta - Osaka, JaponiaInaltime: 1,68 metri - 1,80 metri.