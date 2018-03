Simona isi metine ritmul ridicat la serviciu: 15-0. Pe o accelerare, Halep nu mai prinde terenul, egalitate (15-15). Topspinul Simonei o deranjeaza pe Martic: 30-15. Repet, din punct de vedere tactic Halep face un meci foarte bun pana acum. Inca un schimb in care Halep este vioara intai: 40-15, doua mingi de set...Dupa ce a plimbat-o pe Halep dintr-o parte in alta, Martic inchide schimbul cu o dreapta inside-in (40-30). Vantul bate puternic si schimba uneori traiectoria cu care vine mingea. 40-40, Petra este ofensiva, iar Simona nu mai poate fi periculoasa de la doi metri din spatele baseline-ului. Serviciul o ajuta pe Halep, a trimis cu efect la exterior.Petra vine la fileu, incearca o scurta, dar Halep ajunge si o paseaza superb: 15-15. Presata in defensiva, Simona nu mai poate returna in teren in doua randuri, 40-15. Un schimb mai lung ii revine Simonei, scorul se strange. 5-4 pentru liderul mondial, va urma un game in care Halep are nevoie sa trimita cu primul serviciu...Simona serveste cu mingi noi. Inca o data banda fileului ii da o mana de ajutor jucatoarei noastre. Din defensiva, Halep o lobeaza perfect pe Petra: 30-0. Serviciu la exterior impecabil: 40-0...Cat de sigura a fost pana acum in game-urile de serviciu...Game la zero, este 5-3 pentru SimonaBate destul de puternic vantul, are si el un rol in schimburi. Martic incearca sa fie agresiva, cauta liniile, insa minge iese putin in aut: 15-15. Simona alearga fantastic pe intreaga lungime a linie de fund, insa nu castiga punctul: 30-15. Serviciu perfect al croatei: 40-30. Multa incredere la serviciu pentru Martic, se apropie inca o data pe tabela: 4-3Pare din ce in ce mai bun jocul croatei: trimite plat, iar defensiva Simonei nu mai are timp sa intervina. Serviciul o ajuta insa pe Halep: 30-15. O eroare nefortata cu reverul: 30-30. Martic incearca sa varieze, insa picioarele nu o mai ajuta la fel dupa un schimb lung: minge de 4-2 pentru Halep. Petra isi pierde usor echilibrul si loveste dupa ce s-a lasat pe spate - mingea se duce mult in aut. S-a facut 4-2 pentru SimonaHalep este ajutata si de banda fileului: 0-15. Petra nu isi gaseste ritmul, insa este si "vina" Simonei. Agresivitatea Simonei a destabilizat-o pe adversara. Impinsa pe culoarul de dublu, Halep trimite in aut cu un rever in lung de linie: 15-30. Pe o minge joasa, Simona rateaza un rever, se face egalitate (la 30). Un unghi ascutit cu reveru, iar Petra nu se mai poate apara: minge de break pentru liderul mondial. Un schimb mai disputat ii revine croatei: egalitate. Venita la fileu, Martic nu mai poate returna, Simona a trimis in forta. Nu apare insa break-ul nici la aceasta oportunitate...Dupa un serviciu bun, Martic intra bine in minge si castiga punctul. Minge de 3-2. Nehotarata, Simona pleaca tarziu spre o scurta, iar punctul ii revine Petrei. Este 3-2 in favoarea liderului mondialPe mingile mai scurte ale lui Martic, Simona nu sta pe ganduri si se duce rapid la 30-0. Croata reuseste si o lovitura castigatoare cu dreapta: executie frumoasa. Halep joaca foarte bine si din punct de vedere tactic: o impinge mult in spatele liniei de fund pe adversara, iar Martic gaseste greu raspunsuri. Intre timp este 3-1 pentru Halep in primul setCand executa slice-ul de rever, Petra seamana cu o alta jucatoare activa din circuitul WTA: Magdalena Rybarikova. Simona nu gaseste terenul cu un slice, iar apoi serviciul o ajuta pe croata: 40-0. Halep intra inca o data in teren, iar dreapta inside-out isi face treaba: 40-15. Martic isi face aparitia pe tabela, este 2-1 pentru Simona in primul set al partidei din sferturi.Simona ramane agresiva, loveste mingea din urcare, iar adversara nu are timp pentru o defensiva prea ingrijita. 40-0, Halep a castigat punctul de la fileu, cu o dreapta in contre-pied. Game alb, s-a facut 2-0 pentru Simona. Pana acum, Halep a pierdut un singur punct...Meciul a inceput cu Martic la serviciu. Croata alterneaza bine loviturile cu reverul, trimitand atat in forta, cat si cu mult slice. O prima eroare cu backhandul din partea Simonei: 15-15. Agresiva la retur, Simona conduce punctul si il castiga cu o dreapta inside-in. Doua mingi de break pentru Halep, dupa o dubla greseala a adversarei. Punct construit perfect, dreapta este la un nivel ridicat, iar break-ul apare pentru Halep. Multa siguranta in jocul Simonei in acest prim game24 de grade Celsius la Indian WellsDe-a lungul timpului, Halep si Martic s-au intalnit de doua ori, scorul fiind egal. In 2011, la Copenhaga, Petra a castigat in trei seturi, scor 6-3, 5-7, 7-5, in timp ce in 2015 la Guangzhou a avut castig de cauza Halep: 6-4, 6-2.