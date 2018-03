​LIVE Text Simona Halep vs Qiang Wang (de la ora 20:00)

In varsta de 26 de ani, Qiang Wang (1,72 metri) este o jucatoare care se afla (deocamdata) in umbra conationalelor Shuai Peng si Shuai Zhang.Traseul sau de la Indian Wells nu lasa insa loc de relaxare: a invins numai jucatoare cu nume, dovada clara ca tenisul ei se afla pe o panta ascendenta.Astfel, "victimele" de pana acum au fost: Timea Bacsinszky (6-0, 4-6, 6-2), Elise Mertens (4-6, 6-3, 6-3) si Kristina Mladenovic (6-1, 6-2).De asemenea, in acest an a mai trecut de Kiki Bertens (6-3, 6-0 la Dubai, in turul intai) si a fost invinsa in trei seturi de Elina Svitolina (1-6, 7-5, 2-6).Qiang Wang este o jucatoare cu o deplasare buna, care acopera terenul la un nivel inalt. Deschide foarte bine unghiurile in cross scurt, atat cu forehand-ul, cat si cu backhand-ul. O "paine de mancat" pentru Simona ar putea fi pe serviciul al doilea al asiaticei: unul in mare parte "moale", atacabil.Gaseste solutii foarte bune din defensiva cu reverul in lung de linie, iar la retur (pe al doilea) loveste mingea in mare parte din urcare.