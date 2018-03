​VIDEO Indian Wells: Serena Williams, eliminata in turul trei de sora Venus

"Azi sunt suporter al tenisului si al surorilor Williams", a scris romanca pe Instagram.Superioara din punct de vedere fizic si cu o alta incredere data de meciurile oficiale, Venus a avut nevoie de o ora si 27 de minute pentru a castiga disputa de pe arena centrala.A fost duelul cu numarul 29 din circuit dintre surorile Williams, Venus ajungand la cota 12 victorii (17 sunt trecute de partea Serenei).In optimi, Venus o va intalni pe letona Anastasija Sevastova (cap de serie numarul 21): 6-3, 6-3 cu Julia Goerges (favorita numarul 12).Pana la Indian Wells, Serena Williams nu mai evoluase in circuitul WTA de la Australian Open (editia din 2017), competitie unde si-a trecut in palmares titlul cu numarul 23 de Grand Slam din cariera."Nu a fost un meci usor, insa este bine sa disputi meciuri de o astfel de intensitate, chiar daca nu joc la nivelul la care imi doresc. Desi nu am mai jucat de peste un an, sunt dezamagita ca am pierdut. Nu as fi jucatoarea care sunt daca as spune altceva. Ma asteapta inca multa munca, insa stiu ca pot sa reusesc" -