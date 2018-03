VIDEO Indian Wells: Novak Djokovic, invins la debut de locul 109 ATP (Rezultatele complete ale zilei)

Djokovic, cvintuplu castigator al competitiei californiene (2008, 2011, 2014, 2015 si 2016), nu a mai fost eliminat atat de devreme de la prima sa participare la Indian Wells, in 2006. Japonezul Taro Daniel, jucator venit din calificari, s-a impus in fata fostului lider mondial dupa doua ore si 32 de minute."A fost ca si cum as fi disputat primul meci in circuit. A fost foarte ciudat. In timpul meciului, am pierdut pur si simplu ritmul si a urmat restul. Ultimele saptamani nu au fost usoare din punct de vedere al sanatatii mele, dar am fost foarte bucuros sa revin pe teren atat de repede dupa o operatie. In acelasi timp, eu am avut impresia ca nu am fost chiar eu. A fost dificil atat fizic, cat si mental, si am facut multe erori directe. Nu am reusit sa-mi gasesc reperele pe fundul terenului, in special la rever, un punct forte al meu intotdeauna. Totul a fost ciudat, dar acest lucru se explica prin perioada pe care o traversez in acest moment","Nu m-am temut ca m-as putea accidenta din nou, ci faptul ca nu am mai jucat constant in ultimele noua luni si-a spus cuvantul. Chiar daca timp de doi ani nu am mai resimtit nicio durere, aceasta problema la cot a existat constant. Desi este cel mai slab rezultat pe care l-am inregistrat de cand particip la Indian Wells, din 2006, nu aveam asteptari deosebite. Normal, nu ar fi trebuit sa fiu aici, pentru ca recuperarea dupa o asemenea operatie dureaza cinci sau sase saptamani. Dar convalescenta mea s-a derulat mai repede decat prevedeam. Nu am niciun regret, tenisul, competitia imi lipseau, pentru ca sunt foarte importante in viata mea", a mai spus fostul lider mondial.detinatorul trofeului, a debutat cu dreptul la actuala editie de la Indian Wells, impunandu-se in doua seturi in fata argentinianului Federico Delbonis, scor 6-3, 7-6 (6).Federer, care nu a pierdut nicio partida in acest an (are 13 victorii), il va intalni in turul trei pe sarbul Filip Krajinovic (28 ATP), cap de serie numarul 25. Va fi prima intalnire dintre cei doi jucatori in circuitul ATP.Roger Federer (SUI/N.1) - Federico Delbonis (ARG) 6-3, 7-6 (8/6)Jack Sock (USA/N.8) - Thomas Fabbiano (ITA) 6-2, 7-5Feliciano Lopez (ESP/N.28) - Ernesto Escobedo (USA) 6-4, 6-3Sam Querrey (USA/N.18) - Mischa Zverev (GER) 6-4, 7-5Yuki Bhambri (IND) - Lucas Pouille (FRA/N.9) 6-4, 6-4Marcos Baghdatis (CYP) - Diego Schwartzman (ARG/N.14) 7-5, 6-4Dudi Sela (ISR) - Kyle Edmund (GBR/N.21) 6-4, 6-4Milos Raonic (CAN/N.32) - Felix Auger-Aliassime (CAN) 6-4, 6-4Joao Sousa (POR) - Alexander Zverev (GER/N.4) 7-5, 5-7, 6-4Juan Martin Del Potro (ARG/N.6) - Alex De Minaur (AUS) 6-2, 6-1David Ferrer (ESP/N.29) - Tennys Sandgren (USA) 6-2, 7-6 (7/3)Leonardo Mayer (ARG) - Ruben Bemelmans (BEL) 6-4, 6-1Taro Daniel (JPN) - Novak Djokovic (SRB/N.10) 7-6 (7/3), 4-6, 6-1Gael Monfils (FRA) - John Isner (USA/N.15) 6-7 (5/7), 7-6 (7/3), 7-5Pierre-Hugues Herbert (FRA) - Gilles Muller (LUX/N.24) 6-3, 7-5Philipp Kohlschreiber (GER/N.31) - Tim Smyczek (USA) 1-6, 6-4, 6-4Marin Cilic (CRO/N.2) - Marton Fucsovics (HUN) 7-5, 6-3