VIDEO Indian Wells: Simona Halep vs Caroline Dolehide 1-6, 7-6(3), 6-2/ In optimi cu emotii

In optimi, Halep va da peste chinezoaica Qiang Wang (55 WTA), jucatoare care a invins-o pe Kristina Mladenovic (15 WTA), scor 6-1, 6-2, dupa 70 de minute.

Pentru calificarea in optimi, Simona va fi recompensata cu un premiu de 88.135 de dolari si 120 de puncte WTA.