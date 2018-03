​LIVE Text Simona Halep vs Caroline Dolehide 1-6, 4-3

Slice-ul adversarei imprima o viteza superioara decat in mod normal, iar Simona are mari batai de cap (0-30). Isi face aparitia al doilea as: 15-30. Dolehide trimite inca o "racheta", minge este departe de liniii: 30-30. Din pacate, Halep rateaza o dreapta inversa: 30-40. Venita la fileu, Simona este luata la tinta de adversara, iar acum este 4-3 in favoarea jucatoarei noastre. Din pacate, Halep nu a profitat de momentul bun pe care il traversa...Caroline variaza incredibil jocul, trimite un slice, iar Halep nu poate trimite cu reverul peste fileu (30-15). Dolehide este sigura in game-urile de serviciu (40-15). Americanca nu inchide schimbul de la fileu in doua randuri, iar Simona nu o iarta: 40-40. O rama, iar Halep are minge de break. Caroline serveste perfect cu "doiul", iar Halep nu poate returna cum si-ar fi dorit: egalitate. Backhandul in lung de linie este perfect: inca o minge de break pentru Halep. Dolehide loveste violent, iar mingea se duce mult in aut: este primul break reusit de Halep (dupa o ora si trei minute).Cahill a furnizat foarte multe informatii, Simona nu a scos niciun sunet, nici macar nu s-a uitat in directia lui Darren, a parut usor pasiva la aceasta interventie a antrenorului australianCaroline face foarte bine tranzitia din defensiva in ofensiva, iar Simona pare usor descumpanita uneori. Halep serveste cu mult efect, iar Dolehide greseste tinta (40-15). Revine insa datorita reverului in cross lung (40-30). Serviciul o salveaza pe Halep, iar acum il cheama pe Darren CahillCaroline metine ritmul, loveste parca cu "ochii inchisi", isi asuma riscuri, iar tenisul o recompenseaza: 40-15. Cu multa usurinta, Dolehide isi castiga serviciul, se face 2-2. E nevoie de mai multa variatie si curaj in jocul SimoneiMult prea multe erori pentru Simona, pare ca le-a "strans" pe toate pentru acest meci...0-30, game-ul devine unul cu emotii pentru liderul mondial. Caroline forteaza si atunci cand nu este cazul, iar tabela se modifica in favoarea Simonei: 30-30. Dolehide este agresiva, are initiativa, iar defensiva Simonei cedeaza. Din fericire, americanca se precipita, iar mingea de break se evapora. Retur direct castigator venit din partea Carolinei: a doua minge de break. Halep isi aduna gandurile si trece la atac: serviciu la exterior, dreapta in lung de linie: egalitate. Urmeaza insa o noua greseala, iar apoi un as: din nou egalitate. Venita la fileu, Dolehide trimite minunat cu un voleu stop: a patra minge de break. Este anulata si aceasta cu un backhand in lung de linie. Pe un serviciu doi moale, Caroline returneaza perfect pe linie. Si aceasta sansa de break este anulata, inca un game interminabil. A sasea minge de break: inca un retur direct castigator: Dolehide a citit perfect serviciul Simonei. Halep nu renunta, preia initiativa si anuleaza si aceasta minge de break. Dupa opt minute si sase mingi de break, Simona isi salveaza serviciul...Dolehide continua sa serveasca la un nivel inalt (30-15). Vin doua erori cu reverul: minge de break pentru Halep. Din alergare, Simona rateaza o dreapta in cross: 40-40. As al americancei: minge de 1-1. Se restabileste egalitatea, dupa trei mingi castigate la rand de Dolehide...Continua erorile din partea Simonei: 15-15. Americanca pare ca s-a inspirat din jocul Jelenei Ostapenko (loveste fiecare minge de parca i-ar depinde viata de acea executie). I-a iesit pana acum. Game-ul de debut al setului al doilea este insa unul in control pentru Halep (l-a castigat la 15).Spre deliciul publicului, Caroline este pretutindeni...Serveste foarte bine, apasat, speculeaza orice culoar si inchide setul cu un passing dintr-o defensiva disperata...6-1. Dolhide a castigat pe merit acest prim set, scorul este insa putin nedrept...Halep continua sa greseasca (0-15). Serviciul o ajuta insa pe Simona, se restabileste egalitatea (15-15). Dupa ce a trimis bine in doua randuri, Halep rateaza passing-ul, iar Caroline egaleaza la 30. Halep incarca o scurta pe contre-pied, insa mingea se opreste in banda fileului: minge de 5-1 pentru Caroline. Americanca are mult curaj, vine la fileu si inchide punctul cu un voleu drive de forehand: se face 5-1...Dolehide are un forehand puternic si precis, se deplaseaza pentru a lovi cu dreapta, iar rezultatele sunt pe masura asteptarilor: 40-0. Game alb pentru americanca, arata multa incredere Caroline pana in acest momentDolehide incearca sa loveasca fiecare minge de parca ar fi ultima, insa nu ii intra chiar tot. O ajuta insa si Simona: o eroare nefortata (15-15). Sunt totusi prea multe erori ale liderului mondial, in special atunci cand este nevoita sa loveasca din deplasare. Minge de dublu break, dupa un rever care s-a dus in afara terenului...Serviciul de pe impar o ajuta insa pe Halep, egalitate. Inca o minge de 4-0, Caroline face pasul in fata si nu ii lasa timp Simonei...Dolehide a incercat un contre-pied, insa a "gasit" doar fileul - egalitate. Dupa 23 de minute de la primul schimb, Simona apare pe tabela: 3-1. Serviciul a ajutat-o pe finalul acestui gameCaroline pune multa forta in loviturile ei, iar Simona nu are un raspuns pe masura. Americanca se duce rapid la 40-0. Dolehide este pe val in acest moment, ramane insa de vazut cat va putea sa mentina acest ritm. O eroare fortata din partea Simonei ii aduce adversarei inca un game, se face 3-0 (cu un singur break insa)Dolehide rateaza complet un rever in lung de linie: 15-15. Americanca are un slice agresiv, iar Simona are batai de cap. Caroline cauta linia, mingea se duce putin in aut: 30-30. Minge de break pentru Caroline, dupa un schimb dominat de americanca. Simona nu gaseste cel mai bun serviciu, iar break-ul apare...2-0 pentru jucatoarea de 19 aniDisputa a inceput cu americanca la serviciu. Prima minge a disputei a fost castigata de Caroline. Americanca incearca sa isi impuna stilul de joc: serveste agresiv si trimite puternic cu dreapta. Apar insa si primele erori: 30-30. Simona se apara ingrijit, game-ul se prelungeste. Dreapta inversa de efect: minge de break pentru Halep. Fileul o ajuta pe Dolehide: egalitate. Dubla greseala, inca o minge de break pentru Simona. Amenintata, Caroline trimite imparabil cu dreapta inside-in: a lovit de pe culoarul de dublu...Simona este tare pe picioare, vine la fileu si inchide punctul cu un smash. A doua minge de break salvata cu ajutorul....fileului. Mai rar asa ceva. Forehandul Simonei impune ritmul, iar jocul de picioare parca ar fi al unul pugilist...A patra sansa de break. Nici de aceasta data, inca o egalitate. Caroline nu pare sa simta presiunea data de sansele de break ale adversarei. Apare a doua dubla greseala, game-ul ramane in echilibru (inca o egalitate). Dolehide forteaza cu o dreapta in lung de linie, executia este ratata: a cincea minge de break...Nici de aceasta data: voleul drive este sigur, iar tabela arata din nou egalitate...Ce game maraton avem, de peste zece minute. Dupa ce Halep a avut cinci mingi de break, game-ul i-a revenit adversarei...Aurelie Tourte (Franta) este arbitrul din scaun al partideiS-a intamplat mai devreme: Novak Djokovic (cap de serie numarul zece si castigator de cinci ori al trofeului) a fost eliminat in turul doi de la Indian Wells. Sarbul a fost depasit in trei seturi, scor 7-6(3), 4-6, 6-1, de Taro Daniel (Japonia - 109 ATP).​Despre Caroline Dolehide nu se stiu foarte multe lucruri (cel putin pana acum), insa este suficient sa spunem ca le-a trimis acasa de la Indian Wells pe Shelby Rogers si Dominika Cibulkova pentru a fi luata cat se poate de in serios. A pierdut primul set in ambele dispute, insa a avut puterea sa revina si sa intoarca in favoarea ei soarta partidelor. Aflata pe locul 165 mondial, jucatoarea din SUA se afla in fata celui mai important meci de pana acum al carierei: o intalneste pe Simona Halep, liderul ierarhiei WTA. Partida din turul trei de la IW este in direct pe Digisport 2 si LiveText pe HotNews.ro.O necunoscuta (inca) in circuit, jucatoarea de 19 ani le-a eliminat pana acum la Indian Wells pe Shelby Rogers (3-6, 7-6(8), 6-3) si pe Dominika Cibulkova (favorita 30, scor 5-7, 7-3, 6-4).