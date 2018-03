New York Times: Eugenie Bouchard, parasita de sponsori dupa evolutiile slabe din ultima perioada

Companiile Colgate, Aviva si Usana nu si-au mai prelungit contractele cu sportiva canadiana. Nici producatorul de rachete de tenis Babolat nu a mai dorit reinnoirea colaborarii care a expirat la finalul anului 2017. Bouchard a inceput sezonul jucand cu o racheta Head, dar a renuntat la ea pentru Australian Open, revenind la modelul cu care era obisnuita, Babolat Pure Aero. Inainte de Indian Wells, jucatoarea a testat alte modele de rachete.Mai mult, producatorul de echipament sportiv Nike nu ii mai plateste lui Bouchard niciun dolar, de la 1 martie, colaborarea fiind bazata pe performanta.Eugenie Bouchard si-a pierdut si agentul de marketing, pe John Tobias de la TLA. De la finala jucata la Wimbledon, in 2014, Bouchard a schimbat patru companii de impresariat, intre care doi "giganti" din domeniu, Lagardere si WME/IMG."Nu am fost de acord cu modul in care unele lucruri erau facute si am simtit ca e bine ca ea sa lucreze cu altcineva", a declarat Tobias."Nu am alta varianta acum. S-au intamplat multe, dar acesta este ultimul lucru din mintea mea. Dupa acest turneu (n.r. - Indian Wells), voi petrece ceva timp cu echipa mea si vom incerca sa gasim ceva", a afirmat Bouchard.Eugenie Bouchard a disputat sapte meciuri in acest sezon, pierzand patru, ultimul in turul I la Indian Wells (unde a jucat cu wild card), scor 3-6, 4-6, cu americanca Sachia Vickery, locul 100 WTA, venita din calificari.