VIDEO Indian Wells: Grigor Dimitrov, favoritul numarul 3, eliminat de Fernando Verdasco in turul doi (Rezultate complete)

Filip Krajinovic (SRB/N.25) - Mitchell Krueger (USA) 6-2, 6-2Adrian Mannarino (FRA/N.20) - Peter Polansky (CAN) 6-1, 6-4Jeremy Chardy (FRA) - Fabio Fognini (ITA/N.16) 4-6, 7-6 (7/2), 6-4Tomas Berdych (CZE/N.12) - Maximilian Marterer (GER) 6-1, 6-4Chung Hyeon (KOR/N.23) - Dusan Lajovic (SRB) 6-7 (9/11), 6-3, 6-3Pablo Cuevas (URU/N.30) - Denis Shapovalov (CAN) 7-6 (7/4), 6-3Dominic Thiem (AUT/N.5) - Stefanos Tsitsipas (GRE) 6-2, 3-6, 6-3Fernando Verdasco (ESP) - Grigor Dimitrov (BUL/N.3) 7-6 (7/4), 4-6, 6-3Taylor Fritz (USA) - Andrey Rublev (RUS/N.27) 6-4, 7-6 (7/4)Borna Coric (CRO) - Albert Ramos (ESP/N.19) 6-0, 6-3Roberto Bautista (ESP/N.13) - Jared Donaldson (USA) 6-4, 6-2Pablo Carreno (ESP/N.11) - Horacio Zeballos (ARG) 3-6, 6-3, 7-6 (7/3)Daniil Medvedev (RUS) - Matteo Berrettini (ITA) 6-7 (6/8), 7-5, 6-4Nicolas Kicker (ARG) - Damir Dzumhur (BIH/N.26) 4-6, 6-2, 6-1Kevin Anderson (RSA/N.7) - Evgeny Donskoy (RUS) 7-5, 6-4Partida Federer vs Delbonis a fost intrerupta la scorul de 6-3, 2-2, din cauza ploii. Confruntarea se va relua in aceasta noapte, dupa ora 23:00, fiind a treia de pe arena centrala.