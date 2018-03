VIDEO Serena Williams isi continua parcursul la Indian Wells - Duel cu Venus in turul trei

Serena nu a avut deloc o misiune usoara cu jucatoarea din Olanda. In primul act al meciului, americanca a fost condusa cu 5-3, dar a revenit si setul s-a decis la tie-break. Williams a fost mai inspirata in momentele importante si s-a impus cu 7-5.Setul al doilea a fost la fel de echilibrat. La scorul de 4-4, Serena a reusit un break la zero si a servit apoi pentru castigarea partidei, insa game-ul i-a revenit lui Kiki Bertens si deznodamantul partidei a fost amanat.In final, fostul lider mondial a mai facut inca un break si a servit apoi cu succes pentru calificarea in turul trei de la Indian Wells. Olandeza a salvat o minge de meci, dar americanca a profitat de cea de-a doua si a pus capat partidei dupa o ora si 53 de minute."Kiki a inceput foarte puternic, am alergat mult azi, a trebuit sa dau totul pentru a invinge. Sunt fericita in primul rand ca sunt aici, ca pot juca, orice victorie e un bonus pentru mine. Este o mare bucurie pentru mine sa vad lumea venind pentru mine special, inseamna atat de mult. Sunt fericita si bucuroasa. Va iubesc!", a declarat Serena Williams, la finalul meciului.Pentru un loc in optimile competitiei californiene, Serena se va duela cu Venus Williams, cap de serie numarul 8, care a invins-o in runda a doua pe Sorana Cirstea (35 WTA), scor 6-3, 6-4.Va fi intalnirea cu numarul 28 dintre surorile Williams in circuitul WTA. De-a lungul timpului Serena a inregistrat 17 victorii, in timp ce Venus s-a impus de 11 ori. Ultima confruntare dintre ce cele doua a avut loc in 2017 si a reprezentat lupta pentru trofeul de la Australian Open. Serena s-a impus atunci cu 6-4, 6-4 si si-a trecut in palamares al 23-lea titlu de Grand Slam al carierei., care a avut bye in primul tur,a inceput cu dreptul turneul de la Indian Wells, bifand o victorie lejera in fata numarului 80 mondial. Cap de serie numarul 2, daneza a invins-o in runda a doua pe spaniola Lara Arruabarena-Vecino, scor 6-4, 6-1, dupa o ora si 29 de minute de joc. In runda urmatoare, Wozniacki o va infrunta pe Aliaksandra Sasnovich (Belarus, locul 49 WTA), care a trecut de Anett Kontaveit (Estonia), cap de serie numarul 28.Singura intalnire dintre Wozniacki si Sasnovich dateaza din 2014, cand daneza s-a impus in turul doi de la US Open, scor 6-3, 6-4.Serena Williams (USA) - Kiki Bertens (NED/N.29) 7-6 (7/5), 7-5Anastasija Sevastova (LAT/N.21) - Monica Puig (PUR) 6-2, 2-6, 6-1Julia Gorges (GER/N.12) - Natalia Vikhlyantseva (RUS) 6-4, 6-1Danielle Collins (USA) - Madison Keys (USA/N.15) 6-3, 7-6 (7/1)Sofya Zhuk (RUS) - Magdalena Rybarikova (SVK/N.18) 6-3, 2-6, 7-5Carla Suarez (ESP/N.27) - Su-Wei Hsieh (TPE) 6-4, 2-6, 6-3Elina Svitolina (UKR/N.4) - Mona Barthel (GER) 6-4, 6-3Caroline Garcia (FRA/N.7) - Jennifer Brady (USA) 6-4, 6-4Daria Gavrilova (AUS/N.26) - Yanina Wickmayer (BEL) 7-6 (7/3), 6-2Elena Vesnina (RUS/N.24) - Catherine Bellis (USA) 2-6, 6-1, 6-1Darya Kasatkina (RUS/N.20) - Katerina Siniakova (CZE) 6-2, 5-2 (abandon)Aliaksandra Sasnovich (BLR) - Anett Kontaveit (EST/N.28) 6-2, 6-4Caroline Wozniacki (DEN/N.2) - Lara Arruabarrena (ESP) 6-4, 6-1Partida dintre Ekaterina Makarova si Angelique Kerber a fost intrerupta in startul setului secund din cauza ploii, urmand sa fie reluata in aceasta noapte. Jucatoarea din Rusia si-a adjudecat primul set cu 6-3.