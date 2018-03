​Indian Wells: Simona Halep va juca in noaptea de duminica spre luni (dupa ora 00:00)

Meciul dintre Halep si Dolehide este al patrulea de pe arena centrala. Inainte, incepand de duminica, de la ora 21:00, se vor desfasura meciul Petra Kvitova (Cehia) vs Amanda Anisimova (SUA) si doua partide de pe tabloul de simplu masculin: Taro Daniel (Japonia) vs Novak Djokovic (Sebia) si Roger Federer (Elvetia) vs Federico Delbonis (Argentina).Meciul dintre Federer si Delbonis a fost intrerupt la scorul de 6-3, 2-2 in favoarea elvetianului, din cauza vremii nefavorabile.Simona Halep si Caroline Dolehide nu s-a mai intalnit pana acum in ciruitul WTA.Tot luni, in ultima partida de pe Terenul 5,, favoritele numarul 5, vor infrunta cuplul Shuko Aoyama/Zhaoxuan Yang (Japonia/China), in optimile probei de dublu feminin.La dublu masculin, perechea, cap de serie numarul 6, va debuta la Indian Wells impotriva echipei Ryan Harrison/Max Mirnîi (SUA/Belarus). Partida va fi prima de pe Terenul 6 si va incepe la ora 21:00 (ora Romaniei).In Romania, turneul de la Indian Wells poate fi urmarit in direct pe Digisport.