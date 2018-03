VIDEO Indian Wells: Sorana Cirstea vs Venus Williams 3-6, 4-6/ Final de drum - Cirstea paraseste competitia californiana in turul al doilea

Pentru parcursul de la Indian Wells, Sorana Cirstea va primi un cec in valoare de 25.465 de dolari si 35 de puncte WTA.In runda urmatoare, Venus ar putea evolua cu sora sa, Serena Williams, daca fostul lider mondial o va invinge pe olandeza Kiki Bertens (locul 29 WTA) cap de serie numarul 29.Romania mai are un singura reprezentanta pe tabloul de simplu de la Indian Wells: Simona Halep (1 WTA) o va intalni in turul al treilea pe Caroline Dolehide (SUA, locul 165 WTA), beneficiara a unui wild card.Asi: 0-5Duble greseli: 4-6Lovituri castigatoare: 13-15Erori nefortate: 23-29Puncte castigate cu primul serviciu: 61% (22/36) - 65% (22/34)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 48% (12/25) - 19% (5/26)Puncte de break salvate: 40% (2/5) - 33% (3/9)Puncte de break castigate: 67% (6/9) - 60% (3/5)Total puncte castigate: 55% (67/121) - 45% (54/121)Durata partidei: 1h 19 min.Venus are trei mingi de meci. Romanca o salveaza pe prima cu un as, insa apoi greseste cu reverul si victoria ii revine americancei dupa o ora si 19 de minute de jocCirstea opreste seria castigatoare a americancei. Face break-ul la prima oportunitate si ramane in meciSorana si-a pierdut de tot concentrarea, Venus profita de acest moment si isi trece in cont un nou break. Americanca va servi pentru castigarea meciuluiVenuspreia pentru prima data conducerea in setul secund,dupa un nou gamedominat autoritar, in care a cedat un singur punctJucatoarea noastra isi pierde avantajul break-ului, dupa un game foarte slab. Venus a condus cu 40-0, Sorana a reusit sa salveze o minge de break, insa americanca a fructificat-o pe cea de-a doua si a egalat situatia pe tabelaAmericanca se apropie la un singur game dupa un joc solidSorana serveste foarte bine si se impune la 30 pe propriul serviciuVenus Williams se impune la capatul unui game maraton, in care a salvat si o minge de breakSorana joaca mai curajos si isi castiga fara emotii game-ul de serviciuSetul al doilea a inceput cu Venus la serviciu. Sorana castiga cel mai disputat game de pana acum al partidei. Jucatoarea noastra fructifica a doua minge de break de care a beneficiat si conduce in startul actului secundVenus Williams se impune inca o data pe serviciul advers si isi adjudeca primul set dupa 34 de minute de jocAmericanca este agresiva, o deplaseaza foarte bine pe Sorana si isi castiga serviciul la 15Sorana este nevoita sa munceasca din greu pentru a-si castiga serviciul. Finalizeaza cu un as si pastreaza distanta de un punct pe tabelaVenus incheie game-ul cu o lovitura de dreapta spectaculoasasi se distanteaza din nou pe tabelaSorana se apropie la 2-3 dupa un game solid pe propriul serviciu, in care i-a cedat un singur punct adversarei. In pauza dintre game-uri, Cirstea a cerut interventia lui Adrian CruciatVenus Williams este prima care reuseste sa isi faca serviciul. Game castigat la 15 de americancaJucatoarea noastra nu reuseste sa isi consolideze break-ul obtinut anterior. Venus profita de prima minge de break si trece din nou la conducereSorana are o replica pe masura, se impune la zero pe serviciul advers si egaleaza situatia pe tabelaPartida a inceput cu Sorana la serviciu. Romanca are un start ezitant, comite si o dubla greseala, iar primul game al confruntarii ii revine americanceiAurelie Tourte este arbitrul din scaun al partidei.Sorana si Venus se afla la incalzire. Jucatoarea noastra a castigat tragerea la sorti si a ales sa serveasca.Elina Svitolina (Ucraina, cap de serie numarul 4) s-a calificat in turul al treilea de la Indian Wells, dupa ce a invins-o pe Mona Barthel (Germania, 65 WTA), scor 6-4, 6-3.Americanca Madison Keys, cap de serie numarul 14, s-a oprit in turul al doilea, fiind invinsa surprinzator de compatrioata sa Danielle Rose Collins (117 WTA), scor 6-3, 7-6(1).Sorana Cirstea si Venus Williams s-au mai intalnit o singura data pana acum, in 2010, in runda a doua a turneului de la Miami. Castig de cauza a avut americanca: scor 6-4, 6-3.In primul tur de la Indian Wells, Sorana Cirstea a invins-o pe Monica Niculescu, scor 6-2, 6-3. Pentru Venus va fi prima partida la editia din acest an a competitiei californiene.Duelul dintre jucatoarea noastra si Venus Williams va fi urmat de partida Serena Williams vs Kiki Bertens, cap de serie numarul 29. Va fi al doilea meci al fostului numar 1 mondial de la revenirea in circuitul WTA. In primul tur, Serena s-a impus in fata Zarinei Diyas (Kazahstan), scor 7-5, 6-3.Invingatoarea dintre Sorana si Venus o va intalni in turul al treilea pe castigatoarea partidei Serena Williams vs Kiki Bertens.In Romania, turneul de la Indian Wells poate fi urmarit in direct pe Digisport.