​Indian Wells: Partida Sorana Cirstea vs Venus Williams se va disputa sambata, dupa ora 22:30

Confruntarea dintre Sorana si Venus va fi a doua de pe arena centrala, dupa un meci de pe tabloul de simplu masculin: Stefanos Tsitsipas vs Dominic Thiem (de la ora 21:00). Duelul dintre jucatoarea noastra si Venus Williams va fi urmat de partida Serena Williams vs Kiki Bertens, cap de serie numarul 29. Va fi al doilea meci al fostului numar 1 mondial de la revenirea in circuitul WTA. In primul tur, Serena s-a impus in fata Zarinei Diyas (Kazahstan), scor 7-5, 6-3.Sorana Cirstea si Venus Williams s-au mai intalnit o singura data pana acum, in 2010, in runda a doua a turneului de la Miami. Castig de cauza a avut americanca: scor 6-4, 6-3.In primul tur de la Indian Wells, Sorana Cirstea a invins-o pe Monica Niculescu, scor 6-2, 6-3. Pentru Venus va fi prima partida la editia din acest an a competitiei californiene.In Romania, turneul de la Indian Wells poate fi urmarit in direct pe Digisport.Mona BARTHEL (GER) vs. Elina SVITOLINA (UKR) - 21:00 / Digi Sport 4Sorana CIRSTEA (ROU) vs. Venus WILLIAMS (USA) - 23:00 / Digi Sport 3 (dupa ora 23: 45 - Digi Sport 2)Serena WILLIAMS (USA) vs. Kiki BERTENS (NED) - Digi Sport 2Caroline WOZNIACKI (DEN) vs. Lara ARRUABARRENA (ESP) - nu inainte de 02:00 / Digi Sport 2Ekaterina MAKAROVA (RUS) vs. Angelique KERBER (GER) - Digi Sport 2Sloane STEPHENS (USA) vs. Victoria AZARENKA (BLR) - nu inainte de 06:30 / Digi Sport 2Dominic THIEM (AUT) vs. Stefanos TSITSIPAS (GRE) - 21:00 / Digi Sport 3Pablo CUEVAS (URU) vs. Denis SHAPOVALOV (CAN) - DGS 4 (dupa ora 23:45 - Digi Sport 3)Taylor FRITZ (USA) vs. Andrey RUBLEV (RUS) - Digi Sport 3Grigor DIMITROV (BUL) vs. Fernando VERDASCO (ESP) - Digi Sport 3Roger FEDERER (SUI) vs. Federico DELBONIS (ARG) - nu inainte de ora 05:00 / Digi Sport 3