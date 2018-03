VIDEO Indian Wells: Surpriza uriasa - Garbine Muguruza, invinsa in turul doi de locul 100 WTA

Ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari, Sachia Vickery (22 de ani) s-a impus in trei seturi, scor 2-6, 7-5, 6-1, dupa doua ore si 13 minute de joc. Americanca a revenit spectaculos in setul al doilea, dupa ce a fost condusa la un moment dat cu 4-2.Este prima victorie obtinuta de Sachia Vickery in fata unei jucatoare aflate in Top 20 WTA."Am incercat sa ma lupt pentru fiecare punct. Publicul a fost uimitor si m-a impins de la spate. Atmosfera din tribune m-a ajutat... Am muncit foarte mult atatia ani si am fost atat de aproape. E cea mai uimitoare noapte din viata mea, nu pot fi mai fericita", a declarat Vickery.Pe jucatoarea din SUA o asteapta in turul al treilea o alta intalnire dificila, cu Naomi Osaka, care in runda doi a trecut usor de favorita numarul 31, Agnieszka Radwanska, scor 6-3, 6-2. In runda inaugurala, japoneza a invins-o pe rusoaica Maria Sharapova (scor 6-4, 6-4).Garbine Muguruza era cea mai periculoasa adversara pe care Simona Halep o putea intalni in semifinalele turneului de la Indian Wells."Voi invata multe din acest meci. Il voi urmari si voi vedea ce nu a mers, este putin trist... Imi place foarte mult acest turneu", a spus spaniola. La editia de anul trecut, Muguruza s-a oprit in sferturi, unde a fost invinsa de Karolina Pliskova.Asi: 2-2Duble greseli: 5-1Puncte castigate cu primul serviciu: 63% (46/73) - 71% (41/58)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 33% (10/30) - 41% (13/32)Puncte de break salvate: 62% (8/13) - 56% (5/9)Puncte de break castigate: 44% (4/9) - 38% (5/13)Total puncte castigate: 48% (92/193) - 52% (101/193)Durata partidei: 2h 13 min.Tot vineri, britanicaa fost invinsa de Marketa Vondrousova (Cehia, locul 54 de WTA), scor 7-6(5), 6-4, in turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory. Jucatoarea in varsta de 18 ani s-a impus dupa un meci care a durat doua ore si 18 minute. Konta era pe partea de tablou a Simonei Halep si ar fi putut juca impotriva romancei in sferturi.O alta favorita de pe jumatatea de tablou a Simonei, rusoaica, locul 18 WTA si cap de serie numarul 19, a fost eliminata in turul al doilea de Aryna Sabalenka (Belarus, locul 63 WTA), scor 6-4, 6-3, dupa 73 de minute.Wang Qiang (CHN) - Elise Mertens (BEL/N.22) 4-6, 6-3, 6-3Kristina Mladenovic (FRA/N.14) - Samantha Stosur (AUS) 7-5, 7-5Marketa Vondrousova (CZE) - Johanna Konta (GBR/N.11) 7-6 (7/5), 6-4Aryna Sabalenka (BLR) - Svetlana Kuznetsova (RUS/N.19) 6-4, 6-3Petra Martic (CRO) - Barbora Strycova (CZE/N.25) 7-5, 6-4Naomi Osaka (JPN) - Agnieszka Radwanska (POL/N.31) 6-3, 6-2Coco Vandeweghe (USA/N.17) - Kaia Kanepi (EST) 6-0, 7-6 (8/6)Petra Kvitova (CZE/N.9) - Yulia Putintseva (KAZ) 6-7 (4/7), 7-6 (7/3), 6-4Amanda Anisimova (USA) - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.23) 6-4, 6-1Zhang Shuai (CHN/N.32) - Sofia Kenin (USA) 6-2,6-3Maria Sakkari (GRE) - Ashleigh Barty (AUS/N.16) 6-4, 6-2Jelena Ostapenko (LET/N.6) - Belinda Bencic (SUI) 6-4, 3-6, 6-1Caroline Dolehide (USA) - Dominika Cibulkova (SVK/N.30) 5-7, 6-3, 6-4Sachia Vickery (USA) - Garbine Muguruza (ESP/N.3) 2-6, 7-5, 6-1.