Indian Wells: Irina Begu a parasit competitia in turul al doilea

Pliskova a avut nevoie de o ora si 33 de minute pentru a obtine calificarea in turul al treilea al competitiei californiene. Jucatoarea din Cehia s-a impus in doua seturi, scor 7-6 (4), 6-1, dupa o ora si 33 de minute.In urma acestui rezultat, Karolina Pliskova conduce cu 2-1 in meciurile directe cu Irina. Cehoaica s-a mai impus anul trecut, tot in turul al doilea de la Indian Wells, scor 6-4, 7-6(2). Begu a castigat prima intalnire cu sportiva din Cehia, in 2011, la Tokyo, scor 1-6, 6-3, 6-4.Pentru prezenta in turul al doilea de la Indian Wells, Irina Begu va fi rasplatita cu un cec in valoare de 25.465 de dolari si 35 de puncte WTA.Romania mai are doua reprezentante ramase pe tabloul de simplu la Indian Wells. Simona Halep (1 WTA), calificata in turul al treilea, o va intalni pe Caroline Dolehide (SUA, locul 165 WTA), in timp ce Sorana Cirstea (35 WTA) se va duela in turul al doilea cu americanca Venus Williams (8 WTA).