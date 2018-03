​Indian Wells: Caroline Dolehide (165 WTA), adversara Simonei Halep in turul trei - A invins-o pe Dominika Cibulkova

In varsta de 19 ani, Caroline Dolehide a invins-o in turul al doilea pe Dominika Cibulkova (Slovacia, locul 30 WTA ), scor 5-7, 6-3, 6-4, dupa doua ore si 21 de minute de joc.In primul tur de la Indian Wells, Dolehide a trecut de Shelby Rogers (SUA, locul 78 WTA), scor 3-6, 7-6(6), 6-3, dupa doua ore si 36 de minute. Americanca poate juca la Indian Wells gratie unui wild-card (invitatie din partea organizatorilor).Cea mai buna clasare a Carolinei Dolehide a fost locul 137 WTA, in septembrie 2017, iar de-a lungul carierei are 101 victorii si 56 de infrangeri (potrivit WTA).Halep si Dolehide nu s-au mai intalnit pana in prezent in circuitul WTA.La editia de anul trecut, Simona a fost eliminata in turul al treilea ( 3-6, 3-6 in meciul jucat impotriva Kristinei Mladenovic ).Cel mai bun rezultat al Simonei Halep la turneul "Premier Mandatory" a fost castigarea trofeului in 2015