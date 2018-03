Halep: Am fost pregatita sa joc, sa muncesc si sa lupt

"Acest turneu este unul special pentru mine, pentru ca l-am castigat in 2015 si am amintiri frumoase. De atunci, de fiecare data cand am jucat aici, am jucat bine. Azi, nu a fost un meci usor cu Kristyna. Ea loveste foarte puternic la seviciu si a fost un pic dificil, dar sunt fericita ca am putut castiga primul meci aici si am sansa de a juca din nou pe acest teren frumos. Eu trebuie sa muncesc la fiecare meci, si acesta a fost unul dificil, dar ma asteptam la asta si am fost pregatita sa joc, sa muncesc si sa lupt. Am vrut doar sa raman agresiva, chiar si atunci cand ea lovea puternic si am fost un pic impinsa in spate si nevoita sa ma apar. Am facut bine si a fost o zi frumoasa. De fiecare data cand joc ca numarul 1 mondial sunt nervoasa si e foarte emotionant. E un vis devenit realitatea si nu pot fi mai fericita. Va multumesc pentru ca ma sustineti de fiecare data si incerc sa dau intotdeauna tot ce am mai bun pentru voi", a declarat Halep, la interviul de pe teren.Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-4, 6-4, pe sportiva ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, calificandu-se in turul al treilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Acesta a fost primul meci al jucatoarei romane la Indian Wells, ea fiind direct acceptata in mansa a doua.In faza urmatoare, Simona Halep va evolua cu invingatoarea din meciul dintre sportiva Dominika Cibulkova din Slovacia, locul 30 WTA si cap de serie numarul 30 si jucatoarea americana Caroline Dolehide, locul 165 WTA, beneficiara a unui wild card.Simona Halep a castigat editia din 2015 a turneului de la Indian Wells, iar anul trecut a fost eliminata in turul al treilea, de jucatoarea franceza Kristina Mladenovic, cu scorul de 6-3, 6-3.