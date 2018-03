Maria Sharapova a incheiat colaborarea cu antrenorul Sven Groeneveld dupa patru ani

"Dupa patru ani de colaborare impreuna, provocatori si de succes, vreau sa-i multumesc lui Sven pentru loialitatea sa incredibila, munca etica si, cel mai important, pentru prietenia pe care am format-o, ce va merge dincolo de un parteneriat de lucru. Desi am decis de comun acord ca drumurile noastre sa se desparta, am fost incredibil de norocoasa sa am un lider de echipa ca el in ultimii patru ani", a declarat fostul numar 1 WTA, intr-un comunicat, postat pe propriul site, informeaza news.ro."Maria este una dintre cele mai harnice si profesioniste jucatoare cu care am lucrat vreodata. Puterea si spritul ei de lupta vor continua sa reprezinte o forta de luat in considerare si am cel mai profund respect pentru ea, ca jucatoare si ca persoana", a afirmat, la randul lui, Groeneveld.Cei doi au inceput colaborarea inaintea startului sezonului 2014. De atunci, Sarapova a castigat sapte titluri la simplu, inclusiv cel de la French Open, in 2014, dupa o finala cu Simona Halep. Rusoaica a lipsit din competitii intre februarie 2016 si aprilie 2017, din cauza unei suspendari primite pentru dopaj.Groeneveld este unul dintre cei mai apreciati antrenori de tenis, el lucrand cu numeroase vedete ale WTA, ca Monica Seles, Arantxa Sanchez Vicario, Mary Pierce, Ana Ivanovici si Caroline Wozniacki. La fel ca antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, Sven Groeneveld a lucrat in cadrul programului Adidas de dezvoltare a carierei jucatoarelor, incheiat la finalul anului 2015.Maria Sharapova nu a reusit in acest an decat o semifinala la Shenzhen si o calificare in turul al treilea la Australian Open. Ea a pierdut la Doha in primul tur, in fata Monicai Niculescu, si la Indian Wells in aceeasi faza, invinsa fiind de japoneza Naomi Osaka.