VIDEO Indian Wells: Simona Halep, in turul trei al intrecerii (6-4, 6-4 impotriva Kristynei Pliskova)

In turul trei, Halep va da peste Caroline Dolehide (SUA, 165 WTA, beneficiara a unui wild card), care a trecut de Dominika Cibulkova (Slovacia, locul 30 WTA ), scor 5-7, 6-3, 6-4, dupa doua ore si 21 de minute de joc.



Pentru calificarea in turul al treilea, Halep va primi 65 de puncte in clasamentul WTA de simplu si un cec in valoare de 47.170 de dolari.



La editia de anul trecut, Simona a fost eliminata in turul al treilea (3-6, 3-6 in meciul jucat impotriva Kristinei Mladenovic).

Cel mai bun rezultat al Simonei Halep la turneul "Premier Mandatory" a fost castigarea trofeului in 2015.

"Acest turneu este unul special pentru mine, pentru ca l-am castigat in 2015 si am amintiri frumoase. De atunci, de fiecare data cand am jucat aici, am jucat bine. Azi, nu a fost un meci usor cu Kristyna. Ea loveste foarte puternic la seviciu si a fost un pic dificil, dar sunt fericita ca am putut castiga primul meci aici si am sansa de a juca din nou pe acest teren frumos.Eu trebuie sa muncesc la fiecare meci, si acesta a fost unul dificil, dar ma asteptam la asta si am fost pregatita sa joc, sa muncesc si sa lupt. Am vrut doar sa raman agresiva, chiar si atunci cand ea lovea puternic si am fost un pic impinsa in spate si nevoita sa ma apar.Am facut bine si a fost o zi frumoasa. De fiecare data cand joc ca numarul 1 mondial sunt nervoasa si e foarte emotionant. E un vis devenit realitatea si nu pot fi mai fericita. Va multumesc pentru ca ma sustineti de fiecare data si incerc sa dau intotdeauna tot ce am mai bun pentru voi" -

Din pacate, game-ul nu incepe bine pentru Simona: 0-15. Condusa in doua randuri, Halep are puterea sa revina (30-30). Urmeaza un punct foarte important...Simona trece cu bine peste acest moment, iar apoi fructifica prima minge de meci (6-4), dupa o ora si 16 minute de la primul punct disputat.Pliskova isi pune multe sperante in serviciu, iar aceasta lovitura ii este un aliat de nadejde in aceste momente (30-0). Foarte rapid se ajunge la 40-0. Pana la urma, game-ul i-a revenit la 15 jucatoarei din Cehia...Este momentul ca Simona sa serveasca pentru a inchide disputaSimona trebuie sa ramana concentrata, este un moment foarte important al partidei. Pliskova trimite cu multa forta (ca si pana acum), cauta cu insistenta liniile (15-15). Cehoaica nu poate fi insa constanta, iar Halep are doua mingi de 5-3...Se face 5-3, acum toata presiunea se muta pe serviciul KristyneiDesi a avut initiativa si a condus pe tabela, Simona nu a putut face pasul in fata la 15-30. A fost egalata, insa a reluat munca, iar acum are minge de break. O fructifica, iar acum tabela se modifica in favoarea ei: 4-3Pliskova continua sa profite de o stare de relaxare din jocul Simonei (15-30). Pericolul nu a trecut, Kristyna are minge de break si de 3-3...Caderea Simonei continua, iar adversara revine de la 0-3 la 3-3...Aceasta desfasurare de forte ne aduce aminte de ultima finala de la Roland Garros...Halep a condus cu 1-0 la seturi si 3-0 in disputa cu Jelena Ostapenko...Halep alterneaza game-urile perfecte cu cele mai putin inspirate. "Porneste" de la 0-30 pe serviciul adversarei (a bifat un rever in lung de linie perfect), insa Pliskova serveste violent si egaleaza (30-30). Kristyna ramane solida la serviciu, iar game-ul ii revine - se apropie la 3-2La o venire la fileu, Simona este neinspirata, nu a simtit-o pe adversara, iar Pliskova a castigat fara mare efort punctul (0-15). Urmeaza o eroare nefortata: 0-30. Si inca una cu backhandul in cross scurt: 0-40...Kristyna "apare" pe tabela, este 3-1 pentru Simona...(break alb)Halep a castigat ultimele zece puncte...Simona este pe tot terenul, face si pasul in fata, iar punctul ii revine cu un voleu de forehand pe contre-pied (0-30). Halep se apara incredibil cu forehandul, iar acum are trei mingi de 3-0...Break alb, Simona se distanteaza la 3-0. Diferenta de valoare se vede in mod evident in aceste momente...Simona serveste ingrijit, cu mult efect, si ajunge rapid la 40-0 (aparent fara mare efort). Game-ul ul ii revine la zero, este 2-0 pentru Halep in acest momentSetul al doilea incepe cu Pliskova la serviciu. Simona gaseste foarte bine culoarul in lung de linie cu forehandul (15-15). Kristyna serveste foarte bine pe impar, la exterior, este unghiul gasit in general de stangaci (avem si exemplul Rafael Nadal). La minge de break, Halep aduce in scena backhandul in lung de linie: game-ul ii revine, conduce cu 1-0Kristyna are probleme in deplasarea laterala, iar Simonei ii convine sa prelungeasca schimburile. La 40-15, Pliskova anuleaza o minge de set cu inca o scurta de manual...Darren Cahill aplauda multumit, primul set se incheie: 6-4 pentru Halep. A fost lucida in momentele importante...In acest moment, Simona are un total de 29 de puncte castigate, iar Kristyna 27...Pliskova pune totul in lovitura de forehand, iar mingea capata o viteza demna de circuitul ATP...Dupa ce a condus un raliu, Simona rateaza o dreapta in lung de linie: 30-15. Inalta fiind, Kristyna ajusteaza greu miscarea pentru o lovitura fara inaltime, iar punctul ii revine Simonei (30-30). Forehand in cross lung superb, Halep are minge de break. O fructifica, iar acum va servi pentru a castiga primul setDin extensie, Simona rateaza un rever in cross lung (15-15). Pliskova iese pe culoarul de dublu pentru a lovi cu dreapta si reuseste un retur imparabil (15-30). Simona simte pericolul si face pasul in teren: dreapta inside-in minunata - egalitate. Serviciu bun, dreapta inside-out: minge de 4-4. Dreapta inversa: se face 4-4. Cat de frumos a facut diferenta Simona cu forehandul...Pliskova serveste bine, pune multa presiune pe defensiva Simonei, se ajunge rapid la 40-15. Din apropierea fileului, Kristyna rateaza un voleu, iar apoi mai comite o eroare nefortata: 40-40. Revine insa gratie serviciului si trece din nou in avantaj pe tabela. Presiunea se muta pe serviciul Simonei...Kristyna stie una si buna: nu ezita, cauta liniile si greseste in doua randuri (30-0). Game de control pentru Halep: 40-0. Cel mai bun moment pentru o dubla greseala (daca exista asa ceva) este 40-0. Pana la urma, game-ul ii revine Simonei la 15: egalitate, 3-3 in primul setPana acum, Simona are doar 20% procentajul punctelor castigate atat pe primul, cat si pe al doilea serviciu...Serviciul pare un "calvar" pentru cele doua jucatoare, nici Kristyna nu incepe bine game-ul: 0-30. Doua mingi de break, dupa ce Pliskova a gasit doar fileul cu un rever de pe mediana (15-40). Dubla greseala, iar Simona se apropie la 2-3 in primul setPe un serviciu doi "moale" si previzibil, Pliskova returneaza imparabil: 0-30. Kistyna variaza foarte bine, intai o scurta, apoi un lob, iar break-ul isi face aparitia si nu oricum, la zero...A fost un game slab din partea jucatoarei noastreInca un serviciu perfect, la exterior pentru Kristyna: 15-0. In tribune o putem vedea pe "fata de aur" a gimnasticii romanesti: Nadia Comaneci. La 30-30, Pliskova rateaza un rever in lung de linie: minge de rebreak pentru Simona. Halep sta bine in raliu si castiga punctul: este 2-1 pentru Pliskova in acest moment. Reactie foarte buna a jucatoarei noastre, nu a lasat-o pe adversara sa se desprinda pe tabelaPliskova continua sa loveasca la totul sau nimic, castiga doua puncte, dar Simona serveste bine si recupereaza (30-30). Din pacate, dupa un schimb mai lung, Halep este cea care greseste: minge de break...Dreapta inside-out de mare finete, Kristyna reuseste break-ul...A inceput partida cu Kristyna la serviciu. Un prim punct spectaculos reusit de Simona: passing de efect cu ajutorul reverului (30-30). Cehoaica serveste insa foarte bine, profitand de unghiurile unei stangace. Game-ul ajunge in "prelungiri". Simona se "agata" de fiecare minge, insa o scurta a adversarei este incredibila...Inca un as al cehoaicei (are deja 4!), game-ul ii revine, este 1-0 pentru PliskovaDupa ce a eliminat-o pe Maria Sharapova in turul intai, Naomi Osaka a mai facut o "victima" cu nume: a invins-o pe Agnieszka Radwanska (6-3, 6-2)