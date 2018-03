Indian Wells: Simona Halep va juca in noaptea de vineri spre sambata (in jurul orei 01:00)

Partida Simonei ar putea incepe undeva in jurul orei 01:00 (ora Romaniei).Halep si Kristyna Pliskova au mai fost adversare o singura data, in 2017, la Madrid, cand s-a impus romanca, scor 6-1, 6-2.Tot in noaptea de vineri spre sambata, Irina Begu va evolua cu sora Krystinei, Karolina Pliskova, locul 5 WTA si cap de serie 5, in a patra confruntare de pe terenul al treilea (ar putea incepe in jurul orei 03:00)De asemenea, pe terenul 8 (al doilea meci de pe aceasta arena) va avea loc partida Mihaela Buzarnescu/Alize Cornet vs Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova (Cehia, favorite 6).