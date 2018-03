Indian Wells: Monica Niculescu, in turul doi la dublu - Victorie in fata surorilor Pliskova

A fost 6-2, 2-6, 10-4 pentru Monica si Andrea. Surorile Pliskova au primit un wild card din partea organizatorilor pentru a putea fi prezente pe tabloul principal de dublu de la Indian Wells.In faza urmatoare, Niculescu si Hlavackova vor da peste Shuko Aoyama/Zhaoxuan Yang (Japonia/China).Pentru calificarea in turul doi, cele doua vor primi un cec in valoare de 28.880 de dolari si cate 120 de puncte in clasamentul de dublu.Intr-un alt meci, perechea Raluca Olaru/Olga Savciuk (Romania/Ucraina) a fost invinsa, cu scorul de 6-4, 4-6, 10-6, de cuplul Kateryna Bondarenko/Aleksandra Krunic (Ucraina/Serbia), in runda inaugurala a competitiei californiene.Olaru si Savciuk vor incasa un cec de 15.460 de dolari si 10 puncte in ierarhia de dublu.